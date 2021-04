Simona Trașcă, trecut de coșmar! Bătută, sechestrată și la un pas de a-și pierde copilul. „Nu pot să spun ce-mi făcea”

Simona Trașcă are mereu o energie pozitivă și radiază. Însă în spatele acestei aparențe ascunde un trecut tumultuos cu note tragice. Blondina a dezvăluit că pe vreme când era încă doar un copil, viața ei a fost destul de grea și a trecut de la abuzul și violențele din familie, pe mâna unui soț care i-a aplicat același tratament.

Simona Trașcă are în spate o poveste tristă. Aceasta a mărturisit că mediul în care a crescut a fost unul extrem de toxic, plin de abuzuri și violențe. La vârsta de 16 ani a crezut că a găsit scăparea în bărbatul de care s-a îndrăgostit. Aceasta s-a căsătorit cu un diplomat libanez, care i-a promis o viață liniștită, plină de lux și opulență și așa a și fost până într-un punct. (CITEȘTE ȘI: MOMENTE DE PANICĂ PENTRU SIMONA TRAȘCĂ! PRIN CE A TRECUT DUPĂ ULTIMA INTERVENȚIE ESTETICĂ. „PUTEAM SĂ MOR”)

Povestea frumoasă de dragoste s-a sfârșit atunci când fostul soț, cel care este și tatăl copilului ei, i-a cerut să renunțe la religia sa și să treacă la a lui. Pentru că Simona Trașcă a refuzat a început calvarul. A fost bătută, sechestrată și la doar un pas de a-și pierde copilul.

„În ultimul an de căsătorie și-a dorit să trec la religia lui, la musulmani, iar eu n-am acceptat, deși făceam tot ce zicea el, mă îmbrăcam ca la ei, totul era ca la carte. Din copilărie l-am iubit și-l iubesc foarte mult pe Dumnezeu. Respect toate religiile, doar o iubesc pe a mea. Asta a fost motivul pentru care am renunțat și am băgat divorț de bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult, tatăl copilului meu. Nu pot să spun ce-mi făcea și cum se comporta cu mine, dar a fost un an foarte greu din viața mea.

Am divorțat de un diplomat, alături de care aveam o casă imensă, piscină, saună, doamne pentru curățenie, șofer și am ajuns la mama acasă. Am fost nevoită să dorm pe saltea până să mă pun pe picioare. Am încercat să divorțez o dată, mi-a furat copilul, am stat nouă luni, fără el, dar a făcut Dumnezeu o minune foarte mare și mi l-am recuperat când nimeni nu mai credea asta”, a declarat Simona Trașcă, în cadrul unei emisiuni tv.

„A fost dragoste la prima vedere”

Deși a trecut prin clipe de coșmar, Simona Trașcă recunoaște că fostul soț a fost marea ei iubire. S-a îndrăgostit de el la 16 ani și a fermecat-o. Aceasta îl descrie ca pe un bărbat extrem de frumos, puternic și elegant. (VEZI ȘI: SIMONA TRAȘCĂ, TRAUMATIZATĂ DE VESTEA PRIMITĂ DE LA MAMA EI: “A SPUS CĂ EA SIMTE CĂ SE DUCE, SĂ O ÎNMORMÂNTEZ LÂNGĂ FRATELE MEU”)

”M-am îndrăgostit de el la 16 ani. A fost dragoste la prima vedere, simțeam ceva frumos, era dragoste. Pentru el am fugit de acasă, mi-a zis că mă ia de nevastă, mi-a chemat părinții, m-a cerut și aia a fost. Fostul meu soț era diplomat, avea o firmă, era un bărbat foarte frumos, foarte puternic, foarte elegant”, a mai spus Simona Trașcă la Antena Stars.

Sursa foto: Instagram