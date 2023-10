”Simt că-mi bubuie capul!” Laura Cosoi dă din casă în cel mai curajos interviu, pentru CANCAN.RO

Laura Cosoi a făcut senzație la premiera de gală a filmului „Nuntă pe bani”, lungmetraj conceput de Mircea Bravo. Actrița se declară extrem de fericită că industria cinematografică românească este în plină dezvoltare și filmele autohtone sunt din ce în ce mai căutate. Pe lângă discursul ce ține de sfera profesională, soția lui Cosmin Curticăpean a făcut mărturisiri despre viața de familie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Ex-protagonista serialului „La Bloc” se descrie, plină de jovialitate, ca fiind ușor impulsivă. Acest comportament se activează acasă, susține Laura Cosoi, dar nu și în relația cu angajații, care îi sunt ca o a doua familie.

Laura Cosoi a mărturisit cum se poartă cu proprii angajați: „S-a transformat relația!”

CANCAN.RO: Suntem la evenimentul de lansare a filmului „Nuntă pe bani”, îți mai aduci aminte ce emoții te-au încercat la propria ta nuntă?

Laura Cosoi: A fost splendid. Normal că-mi amintesc, că nu s-a întâmplat chiar acum 100 de ani, a fost foarte frumos. Și mă bucur foarte mult că în România există comedii, este și în cinematografe din 10 octombrie. Eu dau bani pe 10.

CANCAN.RO: E greu cu angajații?

Laura Cosoi: Pe 10 am plățile de făcut. Am câțiva angajați.

CANCAN.RO: Ești luată în serios, ca șefă?

Laura Cosoi: La noi s-a transformat relația, e una mai mult de prietenie, decât o relație de angajat-angajator.

Laura Cosoi face mărturisiri despre controlul impulsivității în parenting: „Simt că-mi bubuie capul, sar un pic de pe șine și revin la loc!”

CANCAN.RO: E greu de crezut că ai putea fi dură sau nervoasă…

Laura Cosoi: Nu ai văzut filmele în care am jucat? Că scot din mine cam cum sunt, când sunt nervoasă. Dar nu la angajați, ci mai mult în familie.

CANCAN.RO: În parentingul nou, mai ai voie să țipi la copil?

Laura Cosoi: Eu încerc să mă abțin și fac exerciții și mă înarmez cu multă răbdare. Și zic că o să vină copiii de la grădiniță și o să am răbdare și indiferent ce se va întâmpla, eu n-o să-mi pierd răbdarea. Și trec de primul hop, trec de al doilea hop, trec de al treilea hop și când să ne culcăm, se întâmplă ceva acolo. Simt că-mi bubuie capul, sar un pic de pe șine și revin la loc. Dar depinde foarte mult de cât de mult am dormit sau nu în ultima perioadă.

CANCAN.RO: Cosmin este cel care aplanează și te temperează?

Laura Cosoi: Dintre noi doi, el e mai coleric. Dar bine că facem cu rândul și nu suntem deodată!

