Sinéad O’Connor, ultimele mărturii înainte de moarte: ”Am tipat, am rugat-o să mă lase”

Cântăreața care a cucerit inimile oamenilor cu piesa ”Nothing Compares 2 U” s-a stins din viață la doar 56 de ani. Cu puțin timp înainte să moară, Sinéad O’Connor a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile din copilărie, dar și despre modul în care muzica i-a salvat viața.

Documentarul despre regretata artistă irlandeză va ajunge în curând pe micile ecrane, la sfârșitul acestei luni, după moartea ei la vârsta de 56 de ani. ”Nothing Compares” a avut premiera la Festivalul de Film Sundance, pe 21 ianuarie 2022. Filmul biografic aduce în prim plan portretul unei artiste unice, mai ales în primii ani ai carierei sale, care a influențat viețile a milioane de oameni din întreaga lume. Sinéad O’Connor s-a născut în Dublin, pe 8 decembrie 1966, și a devenit celebră la sfârșitul anilor 1980 cu albumul său ”The Lion and the Cobra”.

Mărturii cutremurătoare din viața regretatei Sinéad O’Connor

În filmul său biografic, artista a vorbit despre, poate, cea mai dureroasă perioadă din viața ei: copilăria. Cântăreața a dezvăluit detalii tulburătoare despre tratamentele inumane la care o supunea mama ei. Artista și-a adus aminte de un episod traumatizant prin care a trecut, atunci când mama ei a dat-o afară din casă și a obligat-o să locuiască în grădină, dar și despre momentul în care muzica i-a devenit cel mai bun ”psiholog”: ”Am țipat, am rugat-o să mă lase să intru în casă. Mi-am petrecut întreaga copilărie fiind bătută din cauza condițiilor sociale în care a crescut mama mea. A fost un șoc pentru mine să devin o vedetă pop, nu era ceea ce îmi doream. Voiam doar sa strig, să țip! Nu exista terapie când eram copil, așa că motivul pentru care am intrat în muzică a fost faptul că a reprezentat o terapie pentru mine”, povestea artista.

Nu doar viața personală a fost ca un roller coaster. Încă de la începutul carierei muzicale, Sinéad O’Connor a avut de luptat cu prejudecățile oamenilor, motiv pentru care s-a ambiționat și mai tare să dovedească faptul că modul în care a ales să se prezinte pe scenă, tunsoarea emblematică și stilul vestimentar fac parte din imaginea ei completă ca om și ca artist: „Ei voiau să îmi las părul lung, să port fuste scurte și tocuri înalte, machiaj…. Și să scriu cântece care nu ar fi însemnat nimic, dar eu vin dintr-o țară în care erau revolte pe străzi din cauza pieselor. Pentru asta este arta!”, spunea ea.

Documentarul despre viața artistei irlandeze a primit recenzii pozitive din partea criticilor de film din SUA, Marea Britanie și Irlanda. Peter Bradshaw, criticul de film de la The Guardian, i-a acordat 4/5 stele, descriindu-l ca fiind „un ghid energizant pentru o persoană strălucită care a refuzat să se conformeze”.

Sinéad O’Connor a murit la 56 de ani

Miercuri, 26 iulie 2023, Sinéad O’Connor a încetat din viață la doar 56 de ani. Artista irlandeză a lăsat un gol imens în sufletele apropiaților. Jammie Lee Curtis, Janelle Monáe, Conor McGregor și Melissa Etheridge, dar și compozitorul Bear McCreary sunt doar câteva dintre staturile care și-au exprimat regretele public.

„Este o tragedie. O pierdere incomensurabilă. A fost chinuită toată viața ei. Dar extrem de talentată. Îmi amintesc primul eveniment Grammy unde am cunoscut-o pe această micuță irlandeză”, a scris cântăreața Melissa Etheridge.

„Sunt devastat de pierderea lui #SineadOConnor. A fost o luptătoare așa cum mă așteptam să fie, înțeleaptă și vizionară, dar în același timp și hilară. Am râs mult împreună. Scriam melodii împreună, care acum nu vor fi niciodată complete. Cu toții am pierdut o artistă emblematică. Eu am pierdut o prietenă. Odihnește-te în pace”, a comentat și compozitorul Bear McCreary.

