Singurul loc din România care ar rezista unui atac cu bombe nucleare. A intrat în vizorul NASA

Există o anumită zonă în România care, potrivit studiilor, ar continua să existe în cazul unui atac nuclear major. NASA a investigat extrem de bine acest loc unic în toată lumea. Oamenii de știință îl consideră una dintre cele mai mari descoperiri științifice ale secolului 20. Mai mult, cercetătorii de la NASA au comparat mediul din acest loc cu cel de pe planeta Marte.

Unde se află acest loc și cum a fost descoperit

Locația se află la 20-30 de metri adâncime într-o zonă împrejmuită de movile, la ieșirea din Mangalia. Are o lungime de 300 de metri și galerii joase de 2 metri. În interior au fost descoperite 200 de specii care s-au adaptat vieții într-un mediu în care nu există prea mult oxigen.

Singurii oameni care pot intra acolo sunt doar cercetătorii. Reputatul geolog ,Cristian Lascu, a povestit pentru canalul de YouTube „Stellarium” cum a descoperit faimoasa peșteră care ulterior i-a fascinat pe americani. Aceștia sunt extrem de interesați de zona pe care au explorat-o încă din primii ani de după 1989.

„Am furat un puț că să găsesc peștera. Am avut puțin noroc, pentru că am nimerit chiar în galerie, la 20 de metri adâncime. Am văzut pe pereții încăperii mișunind păianjeni, scorpioni, miriapozi și alte viețuitoare.

Biologii de la Institutul de Speologie au determinat fauna, au zis că sânt nemaiîntâlnite în lume: o specie nouă de păianjen, singurul scorpion de apă dulce cunoscut, nu știu ce lipitoare-minune și prima lipitoare cavernicolă din lume.”, își amintește reputatul geolog, Cristian Lascu.

Ceaușescu dăduse ordin să se construiască o termocentrală gigant în acest loc

În 1986, Nicolae Ceaușescu ordona începerea investigațiilor geologice în zona 2 Mai-Vama Veche, în vederea construirii unei termocentrale uriașe. Se spune că dictatorul ar fi indicat acest loc, chiar în timp ce se afla în elicopter. Cu toate acestea, descoperirea geologilor l-a făcut pe conducătorul statului să renunțe la planul inițial.

NASA a făcut cercetări în acest loc

La 10 ani după aceste descoperiri, mai exact în 1996, NASA a pus ochii pe această peșteră. Împreună cu o echipă de experți români, americanii s-au deplasat în acea zonă pentru a face cercetări. Aceștia au fost fascinați de asemănarea cu fosele vulcanice de pe Marte. Imediat ce investigațiile s-au terminat, echipa de români a fost angajată de Agenția Spațială Americană și au plecat în SUA.

„Proiectul de construcție a termocentralei a fost abandonat, din fericire. În 1996 , peștera este luată în vizorul NASA care împreună cu cercetătorii români lucrează la peșteră, interesul fiind maxim, asemănarea cu fosele vulcanice de pe Marte fiind evidență. Odată lucrările terminate cercetătorii români au fost „furați” de NASA.

Potențialul științific al peșterii nu este epuizat. Nimic semnificativ nu se mai petrece la Movile, inclusiv pentru că puținii bani alocați cercetării nu sunt direcționați către priorități reale. Laboratorul în care au lucrat cercetătorii români este in pericol de a fi evacuat din cauza datoriilor față de stat.”, a mai spus Cristian Lascu.

