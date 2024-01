Singurul lucru pe care Piero Ferrari i l-a interzis Rominei Gingașu. „Să știți că nu prea merg cu Ferrari”

Romina Gingașu (32 de ani), cea mai bogată femeie din România, a făcut dezvăluiri uimitoare despre singurul lucru pe care soțul ei, Piero Ferrari (77 de ani), i l-a interzis din momentul în care au decis să formeze un cuplu. Miliardarul și unul dintre moștenitorii imperiului Ferrari este foarte exigent atunci când vine vorba de bolizii de lux din garajul familiei.

În cadrul unui interviu, Romina Gingașu, soția moștenitorului imperiului Ferrari, a dezvăluit care este singurul lucru pe care miliardarul i l-a interzis de când formează un cuplu. În ciuda averii uriașe pe care Piero Ferrari o are, se pare că românca nu are voie să se apropie de bolizii de lux din garajul familiei.

Deși Piero Ferrari deține o avere colosală, Romina Gingașu susține că viața lor este una modestă și nu cheltuie foarte mulți bani. Cât despre plimbările la bordul unui Ferrari, acestea au loc doar în weekend. Chiar și în aceste condiții, unul dintre moștenitorii imperiului Ferrari este foarte strict atunci când vine vorba de bolizii de lux din garajul familiei. Româna a dezvăluit că nu are voie să conducă Ferrariul soțului ei.

”Eu nu am voie să-i ating Ferrariul. Dacă zgârii un Ferrari, atunci scade valoarea mașinii. De ce? Pentru că valoarea unui Ferrari ține de vopseaua originală. Așa că, noi femeile nu ne atingem de chestiile bărbaților. Eu merg doar cu șofer. Dar, să știți că nu prea merg cu Ferrari. Noi trăim o viață modestă. Spre exemplu, cu Ferrari-ul mergem doar sâmbăta. Eu mă preocup mai mult de treburile mele”, a spus Gingașu, la Pro TV.

Româna a mai mărturisit că are voie să conducă doar mașinile sale. Nu are voie să se atingă de tot ceea ce ține de yacht și mașini foarte scumpe.

”Cu mașinile mele, am voie. Toate chestiile astea masculine, yacht, mașini scumpe ale bărbaților. Știți cum se spune: Dă-i Cezarului ce e al Cezarului. Nici el nu a condus Dacia noastră. Am avut șofer”, a mai spus Romina Gingașu.

Cu ocazia lansării filmului ”Ferrari”, Romina Gingașu și Piero Ferrari au petrecut câteva zile în România. Cei doi au bifat mai multe apariții publice, în care au vorbit despre viața lor. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Romina Gingașu a vorbit despre începuturile relației cu miliardarul.

Româna l-a cunoscut pe Piero Ferrari pe vremea când avea doar 24 de ani. Lucra la Monte Carlo, la Bombardier, unde vindea avioane private. Tânăra a încercat de mai mule ori să-i vândă miliardarului un avion, însă a fost ignorată timp de 6 luni. În cele din urmă, tânăra a primit un telefon neașteptat din partea moștenitorului Ferrari. Afaceristul a căutat-o și a invitat-o la cină.

„Am încercat să-i vând un avion privat lui Piero Ferrari. El m-a ignorat și m-a refuzat timp de aproape 6 luni. M-a invitat la cină, în final, el era singur, eu eram singură. Așa am decis să construim o viață împreună și un cămin împreună. Eu în acel moment aveam o ofertă foarte importantă la Paris, în vânzări de avioane militare. A trebuit să merg la acel interviu, mi s-a spus că de la 1 trebuie să fiu la Paris și am spus că nu pot. Am ales cu inima și nu regret. Au trecut 7 ani de atunci”, a povestit Romina Gingașu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.