Mămica unui băiețel a ieșit să se relaxeze, cu cel mic, în Parcul Național din București. În zona unui loc de joacă, femeia a sesizat prezența unui bărbat care făcea fotografii în jur, în speță copiilor. Acest fapt a alarmat-o pe mămică, motiv pentru care a fost pusă în situația de a suna imediat la poliție. Atunci, a aflat detalii care au lăsat-o fără cuvinte!

Revoltă și spaimă – sunt două dintre sentimentele care pendulează, acum, în sufletele părinților care conștientizează că micuții lor ar putea fi expuși unui pericol! O mămică a postat pe rețelele de socializare o situație pe care a trăit-o în Parcul Național din Capitală. Mai cu seamă, în data de 24 martie 2023, tânăra a mers cu băiețelul său în parc, în zona unui loc de joacă special amenajat pentru copii. Acolo, însă, a sesizat și prezența unui bărbat, de vârsta a doua, care făcea fotografii copiilor, cu telefonul mobil. Mămica s-a alarmat extrem de tare, mai ales că i-a făcut poze și fiului ei.

„Atenție! Persoană dubioasă la locul de joacă! Dragi părinți, vă atrag atenția cu privire la o situație întâlnită astăzi în Parcul Național. În timp ce mă aflam în parc, am observat pe o bancă un bărbat care îl fotografia cu telefonul mobil pe băiețelul meu”, își începe seria mărturisirilor mămica îngrozită de situația pe care a întâmpinat-o în parc.

Mămica unui băiețel a sunat la poliție, după ce bărbatul a făcut poze copiilor aflați la locul de joacă

Inițial, a crezut că este bunicul unui alt copil prezent la locul de joacă, însă și-a dat seama că nu era însoțit de o altă persoană. A avut intenția să îi ceară să șteargă pozele pe care i le-a făcut atât ei, cât și fiului său, însă a preferat să sune la poliție. Oamenii legii l-au condus, apoi, la secția de poliție, iar mămica a fost chemată și ea pentru a da o declarație. Ulterior, mămica avea să afle că bărbatul respectiv avea un cazier pătat, fiind condamnat la 15 ani de închisoare, în trecut, pentru crimă.

„Inițial, am crezut că este bunicul unui copil care s-a oprit lângă băiatul meu, ulterior mi-am dat seama că fotografia toți copiii din parc, inclusiv pe mine, și nu era însoțit de vreun copil.

Pentru o clipă am vrut să merg să îi cer să șteargă pozele cu mine și băiețelul meu, însă părea destul de dubios și mi-a fost teamă, drept pentru care am hotărât să sun la poliție… bine am făcut, pentru că, ulterior, după ce a fost dus la secția de poliție, am fost chemată să dau declarație și am aflat că este un bărbat extrem de periculos, avea telefonul plin cu poze cu copii, cuțit asupra lui și fusese, în trecut, condamnat 15 ani pentru crimă😰…”, a continuat mămica.

Femeia trage un semnal de alarmă

În încheiere, mămica îi îndeamnă pe oameni să fie vigilenți și să nu rămână indiferenți în fața unor asemenea situații.

„Partea care m-a îngrijorat cel mai tare e că niciun părinte nu a sesizat că acel bărbat le fotografia copiii… Fiți atenți la oamenii care vin în parc și vi se par dubioși, nu rămâneți indiferenți… o clipă de neatenție și vă poate costa enorm. Nu vreau să-mi imaginez ce intenționa acest bărbat, e prima oară când îl văd în acest parc.

Atașez poze cu persoana în cauză. Aveți grijă de puii voștri și nu rămâneți indiferenți dacă vedeți persoane cu un comportament suspect! Împreună putem face lumea mai bună!!!

Nu obișnuiesc să fac astfel de anunțuri, însă, pentru că sunt MAMĂ, nu pot rămâne indiferentă la astfel de situații! Trebuie să luăm atitudine, altfel se va umple lumea cu astfel de specimene. Mă gândesc cu groază la ce ar fi avut de gând să facă…”, a mai scris femeia.

