Situație surprinzătoare în SUA! Un bărbat a furat un vas de toaletă din aur de 18 carate

Într-un incident cu totul neobișnuit, un bărbat a fost adus în fața instanței pentru acuzația de furt al unui obiect surprinzător – un vas de toaletă. Ce a spus bărbatul despre „marele” lui furt.

Cu toate acestea, nu era vorba despre un simplu obiect sanitar, ci despre unul confecționat în întregime din aur de 18 carate, evaluat la peste 6 milioane de dolari. Dar acest lucru nu era doar o simplă toaletă, ci una cu totul specială, fiind furată din casa în care s-a născut celebrul Winston Churchill.

Bărbatul a recunoscut vinovăția în fața acuzațiilor

James Sheen, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat marți, 2 aprilie, la Oxford Crown Court, după ce a fost găsit vinovat de jaf, convertire sau transfer de bunuri infracționale și conspirație.

Obiectul furat, un vas de toaletă complet funcțional, a fost instalat la Palatul Blenheim în anul 2019 ca parte a unei expoziții realizate de artistul italian Maurizio Cattelan, intitulată „Victory is Not an Option”.

Într-un mesaj publicat înaintea deschiderii expoziției, s-a menționat că lucrarea poate fi interpretată ca un comentariu asupra disparităților sociale, politice și economice din Statele Unite ale Americii.

Opera de artă neconvențională a fost numită „America”, conform informațiilor furnizate de CNN. Cu doar câteva zile după vernisaj, vasul de toaletă, deja instalat, a fost sustras de către James Sheen. Incidentul a fost însoțit de o inundație considerabilă, întrucât obiectul era funcțional, cauzând pagube semnificative.

Hoțul a luat parte la proces printr-o videoconferință

Sheen nu a fost prezent fizic la proces, ci a participat prin intermediul unei videoconferințe, fiind detenționat într-o celulă la închisoarea Five Wells. Acolo execută o pedeapsă de 17 ani pentru o serie de alte infracțiuni.

Printre acestea, se numără și furtul de tractoare și trofee valoroase de la Muzeul Național al Cursei de Cai din Newmarket, cu o valoare totală de 400.000 de lire sterline (503.000 de dolari).

Vasul de toaletă din aur de 18 carate, cunoscut sub numele de „America”, a fost prezentat inițial la Muzeul Guggenheim din New York, în anul 2016.

