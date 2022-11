Smiley a explicat cum i s-a furat telefonul. Ce „schemă” a folosit hoțul: „Cel mai vechi truc din carte”

În urmă cu o zi, artistul Smiley (39 de ani) a postat un mesaj foarte scurt pe rețelele de socializare, indicând faptul că telefonul i-a fost furat. Astăzi, cântărețul a explicat ce „schemă” a aplicat hoțul care l-a deposedat de dispozitiv. Iată detaliile mai jos, în articol.

Smiley a trecut, recent, printr-o situație mai puțin plăcută. Cântărețul a scris pe rețelele de socializare, în urmă cu o zi, faptul că i-a fost furat telefonul mobil. Acum, însă, partenerul de viață al Ginei Pistol a explicat cum a avut loc, de fapt, jaful.

Smiley a explicat cum i s-a furat telefonul mobil: „Cel mai vechi truc din carte”

Incidentul a avut loc în Berlin. Artistul se afla în oraș, alături de un prieten. Așezați la o masă, într-un restaurant, artistul a fost abordat de un băiat cu o foaie în mână. Acesta îi așezase foaia pe telefonul mobil, a încercat să „încropească” un dialog scurt și apoi s-a făcut nevăzut. Cu tot cu telefon. Smiley a explicat pe rețelele de socializare întregul incident.

”Toată lumea m-a întrebat cum mi s-a furat. Să vă explic: foarte simplu. Cel mai vechi truc din carte. Eram la masă la un restaurant, ascultam o piesă la telefonul prietenului meu. Telefonul era în dreapta, lângă mine, pe masă. A venit un băiat cu o foaie să ne ceară ceva, n-am înțeles în ce limbă vorbea, eu eram atent la ce ascultam la telefon.

Prietenul meu i-a zis «N-avem nevoie. Du-te!», el și-a pus foaia pe telefonul meu și când a plecat, a plecat cu tot cu foaie și cu telefon, iar eu după ce am terminat de ascultat ce aveam de ascultat, adică o piesă frumoasă, m-am uitat după telefon și am zis «Pfaaa, mi-a furat telefonul!». Am fugit, m-am uitat să văd dacă-l mai văd. Nu l-am mai văzut, evident, s-a dus”, a povestit Smiley pe internet.

”Și ghiciți unde mi s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat în România, ci tocmai la Berlin, dacă vă vine să credeți”, a mai continuat Smiley pe rețelele de socializare.

Sursă foto & video: social media