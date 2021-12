Smiley, acuzat că și-a înșelat iubita cu o vedetă din Polonia. Când s-a întâmplat și despre cine este vorba

Smiley este un iubit și un tată fericit. Are o iubită pe care o iubește enorm și o fiică pe care o adoră. Însă, dacă acum totul este perfect, trecutul nu a fost la fel de darnic cu artistul.

În umă cu ceva ani, înainte ca Smiley să o întâlnească pe Gina Pistol, interpretul a avut o relație cu Laura Cosoi. Laura şi Smiley au încercat să îşi salveze iubirea, însă motivul despărțirii se pare că a fost lipsa dorinței lui Smiley de a se… căsători, în timp ce Laura își dorea cu ardoare acest lucru.



“La căsătorie nu m-am gândit deloc, deloc. Nu pentru că nu am avut timp, ci pentru că nu am simţit asta. Când o simţi, o faci. Nu am simţit, nu m-am gândit”, spunea Smiley la acea vreme.

“Nu vreau să comentez mai multe pe marginea acestui subiect”, declara Laura.

Mai mult decât atât, un alt motiv care a dus la ruptura celor doi a fost o… reclamă. În acea perioadă, Smiley a realizat o reclamă la un parfum bărbătesc. În fotografiile de promovare ale prafumului Smiley zâmbeşte galeş, ţinând în braţe un superb fotomodel polonez. Această şedinţă foto a stârnit, se pare, gelozia Laurei Cosoi, iar totul s-a terminat așa cum bine știm: cei doi s-au despărțit, după o poveste de dragoste care a durat 5 ani.

Ce spunea bunica Laurei Cosoi despre Smiley

”L-am cunoscut pe Smiley la noi pe terasă, am stat de vorbă cu el și mi-a plăcut mult. Replicile pe care i le-a dat el Laurei, când i-a zis să se căsătorească, nu mi-au plăcut însă. A zis că el nu se însoară, adică nu face căsătorie și să rămână așa. Laura a zis că nu e creștinește să rămână o viață așa, până când el o să vrea să facă o căsătorie. Și apoi, Smiley ținea mult la publicitate și bani. Nu degeaba este printre primii cei mai bogați artiști. E locul întâi printre ei. Să îi fie de bine!”, spunea bunica Laurei Cosoi.

Bunica Laurei Cosoi: ”Mamă, a plâns Smiley după Laura!”

Bunica Laurei Cosoi a continuat seria dezvăluirilor despre fosta relație a nepoatei sale cu artistul Smiley.

”Când a venit Smiley acasă a găsit casa goală. El a venit și a căutat-o și ea i-a spus: «rămânem prieteni, atât, gata». A treia seară, el a venit și a cântat aici, într-o discotecă în Păcurari. Acolo a fost și nepotul meu, care mi-a zis: «După concert ne-am dus undeva și Smiley a cumpărat 5 sticle de whisky și ne-a îmbătat pe toți, numai el nu a băut. Și m-a rugat: «Laura, vorbește cu Laura să se împace cu mine. Te rog, vorbește cu ea!» Mamă, a plâns Smiley după Laura! Atunci a intervenit Cosmin și s-a căsătorit cu Laura. Care era deja fanul ei”, a mai declarat bunica Laurei Cosoi, susține Cristi Brancu în emisiunea sa.

Sursa foto: Arhiva Cancan