Smiley, despre defectele şi calităţile sale. Cum s-a caracterizat artistul în câteva cuvinte

Smiley este unul dintre cei mai iubiți artişti de la noi din ţară. Cu ajutorul talentului său, cântăreţul a reuşit să ajungă la inimile fanilor săi, care sunt mereu curioşi să afle lucruri noi despre idolul lor. Astfel, în cel mai recent interviu, partenerul Ginei Pisol a vorbit despre defectele, dar şi despre calităţile pe care le are.

În prezent, Smiley este un tătic fericit care se ocupă alături de iubita sa, de creşterea micuţei Josephine. În acelaşi timp, vedeta nu îşi neglijează nici admiratorii cu care comunică ori de câte ori are ocazia.

Recent, cântăreţul a primit o provocare din partea ProTV, mai exact a fost nevoit să îşi facă singur o prezentare scurtă.

Artistul a vorbit despre defectele sale în câteva cuvinte: „Sunt leneș, dezordonat și delăsător”. Cât despre calităţile sale, Smiley a spus că se consideră simpatic, glumeț și ambițios.

În cadrul același interviu, cântăreţul a mai făcut câteva dezvăluiri pe care nu mulţi le cunosc despre el.

„Dacă am o fobie? Da, șerpii cred. Deși nu m-am întâlnit niciodată cu șerpi veninoși, da am fost odată pe o insulă și scria acolo: „Aveți grijă că sunt șerpi veninoși!” Știi cum am mers, am stat cu morcovul toată ziua”, a spus el.

Am aflat tariful lui Smiley! Câți euro cere starul Pro TV pentru un eveniment

Conform unui site specializat în această speță, în condițiile în care un cuplu și-ar dori ca artistul Smiley să le cânte la nuntă trebuie să scoată din buzunare nu mai puțin de 7000 de euro. Totuși, Smiley nu se „joacă” atunci când vine vorba despre muncă și spectacole, căci artistul știe foarte bine faptul că trebuie să fie impecabil în fața fanilor săi și să le ofere cel mai frumos spectacol!

Iar când vine vorba despre Gina Pistol, partenera sa de viață, prezentatoarea TV poate prezenta fără probleme un eveniment, pentru suma de numai 800 de euro, potrivit aceluiași site.

Sursă foto: Instagram