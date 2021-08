Pavel Bartoș a acceptat să acorde un interviu pentru cititorii CANCAN.RO. Vedeta PRO TV dezvăluie ce planuri de viitor are, cu cine se înțelege cel mai bine dintre vedetele canalului TV la care lucrează, dar și ce se întâmplă cu viitorul teatrului românesc.

Pavel Bartoș, prezentatorul Maked Singer Romania Sezon 2, ne-a oferit un interviu exclusiv atât despre show-ul din care face parte, cât și despre familia lui sau meseria de actor. Acesta ne-a dezvăluit cum reușește să găsească înțelegere de la fete și de la soție atunci când este mai mereu plecat de acasă. Bartoș dezvăluie și cine face primul pas spre împăcare atunci când există discuții în căsnicie.

Pavel Bartoș, actor: „Am mare noroc de familia mea care mă înțelege”

CANCAN.RO: Pavel, cum a fost până acum experiența ta de la “Masked Singer”?

PAVEL BARTOȘ: În primul rând a fost neașteptat totul. Provocator de-a dreptul și incitant din perspectiva măștilor. După aceea a fost extraordinar din perspectiva detectivilor pentru că sunt oameni care mie îmi sunt foarte dragi. Mihaela (nr. Rădulescu), Horia (n.r. Brenciu). Cu Inna am lucrat prima dată, dar este atât de naturală. Am descoperit un om atât de natural și atât de proaspăt și asta m-a bucurat enorm. Pe Alex (n.r. Bogdan) îl știam și din teatru și, vorba aia, nu că a fost la așteptările pe care le aveam, ci a fost peste așteptări! Sunt un norocos că am intrat într-un asemenea proiect. E frumos.

CANCAN.RO: Ești implicat în atâtea proiecte și acasă ai trei fete. Soția și fetele care au nevoie de tine. Cum reușești să te împarți?

PAVEL BARTOȘ: Atunci când este un proiect cumva înțelegem toți. Și îl menajăm pe cel care este implicat. Am mare noroc cu familia mea care mă înțelege. De fapt ei, cei din familie, vin cu surplusul în această perioadă. De multe ori mă surprind ei pe mine că au grijă de mine. Cumva noi am învățat, așa, în timp, să avem grijă unii de alții. Când unul are mai multă nevoie, atunci restul fac în așa fel încât îl sprijină total pe acel om din familie. Așadar, am mare noroc cu ei.

”Mona Segall ne-a testat pe mine și pe Smiley doi ani!”

CANCAN.RO: Crezi că vei ieși la pensie din Pro TV?

PAVEL BARTOȘ: Mi-aș dori! Ar fi un vis extraordinar să rezist până atunci și lumea să mă iubească și atunci. Dar ce știu sigur și clar este că voi muri actor.

CANCAN.RO: Când ți s-a propus să prezinți cu Smiley ”Românii au talent”, care a fost primul gând?

PAVEL BARTOȘ: În primul rând, ideea este că a fost o idee neașteptată. Nu mă așteptam la un asemenea cuplu. Când ne-a explicat Mona Segall, producătoarea de atunci de ce, am zis “Da, băi, vezi, nu mă gândeam”. Ea ne-a testat de-a lungul a vreo doi ani de zile. Nu era o chestie… “hai să încercăm pe…” Mi-a zis că nici nu-și permitea să facă o încercare de genul acesta pentru că era un show de prima mână. Vezi, asta e meritul unui mare producător! Șă știe să aleagă și să-și aleagă oamenii.

CANCAN.RO: Cum este Pavel Bartoș atunci când întâmpină probleme?

PAVEL BARTOȘ: În familia mea, noi nu ne culcăm supărați seara. Am învățat de la cei bătrâni asta. Dacă avem ceva, ne spunem. Sebastian Papaiani îmi spunea “nu te culca niciodată supărat seara că s-ar putea să nu ai cui să-i ceri iertare. Și să-ți pară rău”. E și mai rău să te culci supărat pentru că a doua zi se încarcă și mai mult, te enervezi. S-ar putea doar cu o vorbă sau cu o îmbrățisare, în seara aia, să se rezolve totul.

CANCAN.RO: Dacă ar fi sa te izoleze cineva pe o insulă pustie, timp de un an, și să poți merge cu o singură persoană, alta decât soția ta sau oricine din familie, cu cine ai merge?

PAVEL BARTOȘ: Nu, nu, n-aș putea. M-aș duce singur, aș construi o barcă din… nu știu ce, aș veni, mi-aș lua familia și am sta după aceea de 364 de zile pe această insulă. N-am cum să aleg pe cineva… și mi-aș lua și câinele, mi-aș lua și pisica.

CANCAN.RO: Care este viitorul teatrului românesc?

PAVEL BARTOȘ: Unul frumos. Cât noi vom tânji după emoție, teatrul nu va dispărea pentru că, mai ales acum în pandemie, am realizat câtă nevoie avem de interacțiunea umană, ”face to face”. Ai nevoie să vezi omul, să te atingi, să te bucuri, să plângi cu el, așa că nu va dispărea niciodată.