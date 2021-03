Smiley pus în dificultate de o cântăreață: „Nu te-am uitat”. Ce reacție a avut artistul

Smiley a fost pus în dificultate de o femeie care s-a prezentat la Românii au Talent. Tânăra a ținut morțiș să-i transmită artistului un mesaj iar acesta nu a știut cum să reacționeze.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Românii au Talent, o fostă concurentă a revenit pe scenă și a propus un număr extrem de interesant. Adriana Popescu a venit să impresioneze cu noua colecție de rochii făcute din extensii de păr. Nu a venit singură, ci cu câteva modele care s-o ajute, iar printre acestea s-a aflat și Bianca Rus. Cântăreața nu a putut abține și a avut o replică pentru Smiley, care l-a pus în dificultate.

” Te pup, Smiley. Nu te-am uitat cu melodia”, a spus ea.

Reacția artistului nu a fost cea la care s-ar fi așteptat Bianca Rus, căci Smiley a rămas blocat preț de câteva minute iar apoi și-a dat seama cu cine vorbește. Toată acestă situație s-a produs din cauza schimbărilor prin care a trecut în ultima perioadă artista.

VEZI ȘI GINA PISTOL A NĂSCUT! SMILEY A AJUNS DE URGENȚĂ LA SPITAL

Cum a slăbit Bianca Rus

Bianca Rus a slăbit spectaculos și este mai frumoasă ca niciodată. După ce și-a făcut operația de micșorare a stomacului, vedeta a ținut un regim extrem de strict, toate acestea pentru a ajunge la silueta mult dorită.

”Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus într-un live pentru pagina de Facebook WOWbiz.ro.

CITEȘTE ȘI BIANCA RUS A FĂCUT DEZVĂLUIREA! CU CE SECHELE A RĂMAS DUPĂ OPERAȚIA DE MICȘORARE A STOMACULUI