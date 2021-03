Gina Pistol a născut! Smiley a ajuns de urgență la spital

Gina Pistol a născut, în urmă cu scurt timp, iar Smiley a ajuns de urgență la spital. De altfel, artistul a fost surprins, acum câteva zeci de minute, în apropiere de Sanador, cu două buchete de flori în mână.

UPDATE: Smiley a făcut primele declarații din postura de tătic, după ce Gina Pistol a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

„Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: “Am devenit parinti!”. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita nostra este sanatosa, are 3,230 kg si 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune ca este perfecta.

Sunt primele ore din cea mai frumosa poveste din vietile noastre si stim deja ca nu stim nimic din tot ce ne asteapta:)

Gasiti mai jos imagini cu noi si emotiile noastre de dinainte de a fi 3. Sunt asa cum le-am trait si cum au navalit peste noi. Vi le aratam ca unor prieteni buni. Va multumim pentru felul in care ne-ati fost alaturi in toata perioada asta! Sa fie soare!” a scris artistul, pe rețelele de socializare.

Gina Pistol a adus-o pe lume, marți, 9 martie, pe fetița ei și a lui Smiley. Prezentatorul de la „Românii au talent” a fost fotografiat, în zona Victoriei, în timp ce cumpăra două buchete mari de flori, de la o florărie aflată în apropiere de Spitalul Sanador, cel mai performant spital privat din România. (VEZI ȘI: Însărcinată în ultima lună, Gina Pistol a cedat nervos după ce a fost criticată dur pe Instagram)

Gina și Smiley au pregătit totul pentru venirea pe lume a fetiței lor

Gina Pistol și Smiley au pregătit dormitorul bebelușei. Ei au decis ca în camera fetiței lor să predomine culoarea roz-pudră. Un îngeraș din ceramică și o veioză în formă de flamingo sunt două dintre piesele-cheie din încăpere.

“Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum, mai trebuie să mă mai uit prin ea, pentru că am eu așa, o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie.

Oricum, mă uit în fiecare zi în ea. Așa… kit-ul pentru recoltarea celulelor stem. Și acum stau și aștept”, a mărturisit vedeta Antenei 1 într-o filmare postată pe social media de curând.