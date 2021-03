Gina Pistol a publicat primele imagini cu camera fiicei sale. Totul pare desprins dintr-o poveste: “Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Și acum stau și aștept”

Gina Pistol ar urma să nască în următoarele zile… Recent, viitoarea mămică a publicat primele imagini cu camera fiicei sale, iar totul pare desprins dintr-o poveste. Iubita lui Smiley a mai dezvăluit că și-a pregătit geanta pentru maternitate și că, imediat ce va intra în travaliu, va merge la spital.

Fetița Ginei Pistol va fi răsfățată ca o prințesă

Gina Pistol și Smiley au decis ca în camera fetiței lor să predomine culoarea roz-pudră, după cum puteți vedea în imaginile din colajul de mai jos, dar și în galeria foto a articolului. Un îngeraș din ceramică și o veioză în formă de flamingo sunt două dintre piesele-cheie din încăpere… desigur, alături de patul în care va dormi mica prințesă a cuplului și comoda pe care aceasta va fi schimbată.

“Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum, mai trebuie să mă mai uit prin ea, pentru că am eu așa, o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie. Oricum, mă uit în fiecare zi în ea. Așa… kit-ul pentru recoltarea celulelor stem. Și acum stau și aștept”, a mărturisit vedeta Antenei 1 într-o filmare postată pe social media de curând.

Tot atunci, vedeta de 40 de ani a vorbit despre problema cu care se confruntă în ultimele zile de sarcină: “În perioada asta, toată lumea îmi recomandă să dorm, dar nu pot să dorm. Dorm o oră jumătate, două, cel mult, mă trezesc, am anumite nevoi. Cumva, cred că mă pregătesc pentru ce va urma”.

(Nu rata: Gina Pistol, în lacrimi la TV după ce jurații de la Chefi la Cuțite i-au făcut o surpriză: “Mai este puțin și gata, o să avem o nepoțică”)

Mesajul Ginei Pistol de 1 Martie pentru doamne și domnișoare

“Nu știu dacă este un obicei oficial, dar mie îmi place ca la orice început de primăvară să le urez prietenelor mele și fetelor dragi mie un început de primăvară senin și minunat. Nu așa cum e acum afară! Senin, nene, cu soare! Și cu zâmbete, și fericire în suflet. Și asta vă doresc și vouă, măi, fetelor minunatelor: să aveți o primăvară senină, minunată și… zâmbete multe! De la Gosha, la fel!”, a spus iubita lui Smiley într-o înregistrare urcată pe Instagram Stories.