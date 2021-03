Probleme pentru Gina Pistol, cu doar câteva zile înainte de naștere. Ce se întâmplă cu iubita lui Smiley

Mult a fost, puțin a rămas! Gina Pistol se pregătește pentru cea mai importantă întâlnire din viața ei, căci mai este foarte puțin până va aduce pe lume primul său copil. Cum nicio graviduță nu este ocolită de probleme, iubita lui Smiley se confruntă cu o situație delicată, pe ultima sută de metri a sarcinii.

Gina Pistol a fost extrem de deschisă cu fanii ei, de la începutul sarcinii și până în prezent. Iubita lui Smiley a împărtășit cu internauții atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin plăcute, care au venit la pachet cu această perioadă și această experiență nouă pentru ea.

De curând, blondina le-a spus tuturor că se confruntă cu ceva probleme, întrucât nu prea reușește să doarmă și să se odihnească atât cât și-ar dori.

„În perioada asta, toată lumea îmi recomandă să dorm, dar nu pot să dorm. Dorm o oră jumătate, două, cel mult, mă trezesc, am anumite nevoi. Cumva, cred că mă pregătesc pentru ce va urma”, le-a mărturisit Gina Pistol fanilor.

Gina Pistol, cuprinsă de frică înainte de naștere

Zilele trecute, Gina Pistol a vorbit despre sarcină și a mărturisit că a cuprins-o panica, acum când se gândește că mai este foarte puțin până când își va strânge copilul în brațe. Mai mult, Gina le-a povestit fanilor săi că se gândește dacă va fi sau nu o mamă bună pentru bebeluș și momentul în care a cuprins-o panica a fost cel în care a vorbit cu medicul său despre procedura de anesteziere.

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare …. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, spunea Gina, pe Instagram, cu câteva zile în urmă.