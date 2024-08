Smiley și-a adus fiica la Vocea României! Toți s-au topit când au văzut-o pe micuța Josephine

În urmă cu trei ani, viața lui Smiley s-a schimbat radical. Atunci a venit pe lume fiica sa, micuța Josephine, iar acum artistul este un tătic împlinit și fericit. Acesta se implică în creșterea fetiței sale și își petrece majoritate timpului liber alături de ea. Mai mult, chiar și atunci când muncește, Smiley este de nedespărțit de fiica lui. Ipostaza emoționată în care cei doi au fost surprinși. Unde și-a dus cântărețul fetița?

De mai bine de opt ani, Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Pentru o lungă perioadă, cei doi au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor, însă de când au devenit părinți aceștia au început să fie mai deschiși. Micuța Josephine a venit în viața lor în urmă cu trei ani, iar în 2023 și-au unit destinele și în mod oficial.

Așa cum spuneam, Smiley iubește să petreacă timpul alături de fiica sa, însă uneori programul încărcat nu îi permite să stea prea mult acasă. Însă, chiar și așa, cântărețul este inventiv și nimic nu îl poate opri atunci când vine vorba despre micuța lui, iar acest lucru l-a demonstrat recent.

Filmările pentru Vocea României sezonul 12 au început, iar și în acest an antrenorii sunt Smiley, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes și Tudor Chirilă. Așa că în ultima perioadă, artistul s-a aflat pe platourile de filmare ale show-ului, iar acolo a ajuns și fiica lui. Micuța Josephine a mers să își viziteze tatăl, iar cei doi au fost surprinși într-o ipostază adorabilă.

Într-o fotografie publicată pe rețelele sociale, artistul apare cu fiica sa în brațe, chiar pe platourile de la Voce României. Îmbrăcată într-o ținută în nuanțe de roz, cu părul prins într-o codiță și cu căștile de protecție pe urechi, Josephine s-a cuibărit în brațele tatălui său. Imaginea i-a emoționat pe fanii din mediul online ai artistului, care au reacționat imediat.

La fel ca în cazul fotografiei de mai sus, în toate postările în care Smiley și Gina Pistol apar alături de fiica lor micuței nu i se vede chipul. Ei bine, se pare că părinții acesteia au decis să nu își expună copilul și lasă această decizie în seama fiicei lor. Atunci când o să fie suficient de mare, Josephine va decide dacă își dorește să apară în spațiul public sau nu.

„Am înțeles că trăim în era digitală și lumea vrea să-și expună momentele vieții pe internet. Aș vrea ca alegerea asta să nu o facem însă noi pentru ea. Ea trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Dacă eu o fac pe ea persoană publică, poate că îi închid niște porți, niște ferestre în viață. Asta credem noi că e bine, în momentul ăsta, pentru copilul nostru! Am decis să-i dăm posibilitatea să fie anonimă, să decidă ea, când va fi cazul, dacă vrea să apară sau nu.

E un copil simpatic, creativ, eu unul aș vrea s-o arăt tot timpul oamenilor. Ieșim cu ea în lume, nu i-am acoperit fața, dar am decis să nu o expunem pe rețelele sociale, pentru că nu cred că e locul unui minor acolo. Dacă ea își va dori, la un moment dat, să aibă conturi pe rețelele sociale, e decizia ei! Nu înțeleg de ce oamenii sunt atât de curioși să o vadă! Eu mă ghidez după ce îmi spune inima mea! Am decis împreună cu Gina că e cel mai bine să fie anonimă. O să evităm să o mai postăm chiar și cu spatele”, declara Smiley, în urmă cu ceva timp.