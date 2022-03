Şoc la Survivor! Alex Delea, de la Războinici, a făcut anunţul: „A decis să-şi ia viaţa”

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri.

Survivor a ajuns foarte popular și a fost preluat de mai multe televiziuni din întreaga lume. În Survivor, un grup de concurenți este izolat în diverse locuri – sălbatice – și concurează pentru bani și alte premii. Emisiunea folosește eliminarea progresivă, în fiecare episod concurenții votând pentru excluderea unuia dintre ei, până când în final rămâne un singur concurent care câștigă titlul de „Unic Supraviețuitor” și premiul în bani aferent.

Ce nu se vede dincolo de micul ecran, sunt condițiile extrem de dure în care concurenții sunt nevoiți să trăiască și să să descurce în toată perioada competiției. Iar atunci când vine vorba despre igiena personală, concurenții sunt nevoiți să se descurce fără săpun, șampon sau gel de duș, aceștia spălându-se în Ocean.

În plus, concurenții nu au acces la telefoanele personale, la intrarea în concurs telefoanele acestora fiind luate de către echipa tehnică fiind înapoiate abia la finalul competiției.

Drama prin care a trecut Alex Delea

Și pentru că depărtarea de casă și de familie face ca dorul să devină aproape insuportabil, unii dintre cocurenți aleg să vorbească despre copilărie, familie sau chiar dramele prin care au trecut.

Duminică seară, Alex Delea de la Războinici a avut un moment extrem de emoționant, în care își povestește copilăria. Alex a dezvăluit cum a fost crescut de bunică, mamă și mătușă, în niște condiții extreme: fără curent electic, fără suficientă mâncare.

”De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușe-mea au plecat ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea.

Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam patru ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putu să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate.”, a spus Alex Delea, încercând să își stăpânească lacrimile.

Sursa foto: Captura Pro TV