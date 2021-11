Șocant! Ce făcea fratele Antoniei, micuța care a fost găsită moartă pe un câmp din Arad, în timp ce tatăl vitreg îi incendia trupul

Au ieșit la suprafață alte detalii înfiorătoare în cazul crimei din Arad. Fratele cel mic al fetiței, micuța care a fost găsită fără suflare pe un câmp din municipiul Arad, a asistat la crima provocată de tatăl vitreg. Ce făcea micuțul de doar trei ani în timp ce tatăl îi incendia trupul. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

Noi informații în cazul cutremurător din Arad, unde o fetiță de câțiva ani a fost găsită fără suflare pe un câmp, în municipiu. Bărbatul în vârstă de 23 de ani, tatăl vitreg, a povestit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad ce s-a întâmplat în ziua în care a abandonat trupul fetei pe terenul viran. Micuța, care suferea de autism, a fost lovită cu capul de peretele din holul locuinței, apoi micuța a căzut pe gresie și a murit. Tatăl vitreg, văzând faptul că fetița nu prezintă semne vitale, a înfășurat-o într-un cearșaf, apoi i-a băgat trupul într-un geamantan.

Bărbatul a povestit anchetatorilor că l-a luat pe mână pe frățiorul ei de trei ani, Oscar, și au plecat spre un teren viran de lângă cimitirul din cartierul Bujac, municipiul Arad. În timp ce tatăl incendia trupul micuței cu două sticluțe de acetonă, băiețelul, fratele ei, aștepta pe o piatră, la o distranță de 5-10 metri, în timp ce se uita la desene animate pe telefon.

Bărbatul a cerut autoritățile reducerea pedepsei pe care urmează să o primească, scrie Adevărul.ro.

„În data de 26.10.2021, sus-numitul i-a aplicat lovituri repetate cu sau de corpuri dure victimei minore Oancea Antonia, în vârstă de 4 ani şi 3 luni, cauzându-i un traumatism cranio-cerebral acut închis cu hematom subdural, leziuni care i-au provocat decesul. Ulterior, acesta a transportat cadavrul cu un geamantan tip troler, în zona unui drum agricol, situat în apropierea cimitirului din cartierul Bujac din municipiul Arad, unde l-a şi incendiat, pentru a nu fi descoperit sau identificat de către organele de poliţie. Iniţial inculpatul C. F. B. nu a recunoscut săvârşirea faptelor”, se arată în documentul procurorilor.

Relatările bărbatului care a incendiat trupul fetei

Bărbatul în vârstă de 23 de ani le-a relatat anchetatorilor ce s-a întâmplat în ziua în care micuța a murit. A oferit lux de amănunte despre odioasa crimă din municipiul Arad.

„În data de 25.10.2021, într-o zi de luni, concubina mea a fost internată în spital, fiind în luna a 9-a de sarcină, urmând să nască. Menţionez faptul că perioada anterioară naşterii a fost extrem de grea pentru mine. Majoritatea activităţilor casnice au căzut pe umerii mei, îngrijirea copiilor, îngrijirea concubinei, cumpărături, fapt ce a determinat o depresie şi o stare de agitaţie fantastică. Menţionez că aceste aspecte au fost sesizate de toţi cei din jurul meu, atât familia, respectiv bunicul, cât şi prietenii. În ziua de marţi, 26.10.2021, eram extrem de agitat, nu-mi găseam locul, posibil să mă fi aflat sub influenţa unui drog, pe nume ”cristal”, pe care l-am consumat cu două zile înainte de incidentul regretabil pe care urmează să îl prezint. De dimineaţă, fiul meu vitreg, în vârstă de trei ani, cât şi fiica mea Antonia în vârstă de 4 ani şi 4 luni erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumprăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei. Menţionez că am încercat să-i liniştesc ţinând cont de faptul că fata era încadrată în grad de handicap, fiind diagnosticată cu autism, iar copilul fiind hiperactiv. Efectiv am fost copleşit de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat într-un ritm alert două pachete de ţigări, fără a consuma alimente, iar la un moment dat, în jurul orelor 13.00 – 14.00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc”, a relatat acesta.

Detalii care pot AFECTA EMOȚIONAL! A lovit-o de două ori, s-a izbit de perete, apoi a căzut pe gresie

Bărbatul a povestit faptul că a lovit-o de două ori pe fetiță, apoi aceasta s-a izbit de perete și a căzut pe gresie. Atunci, bărbatul a crezut că micuța își va reveni, s-a închis în bucătărie pentru a fuma câteva țigări, iar după 10-15 minute, a ieșit pe hol pentru a vedea ce face Antonia. Atunci, bărbatul a realizat că micuța nu respiră, iar pe pardoseală era o pată de sânge.

„În acel moment, nu-mi explic de ce, am lovit-o de două ori, fiind în holul apartamentului, atât eu cât şi ea, cu palma în zona cefei, aceasta datorită loviturilor mele s-a izbit puternic de perete, căzând inconştientă la sol şi lovindu-se din nou de pardoseala din gresie, rămânând inertă, moment în care efectiv am părăsit holul şi am intrat în bucătărie, crezând că totuşi Antonia se va ridica. Menţionez că m-am retras din bucătărie, închizând uşa după mine şi pentru o perioadă de aproximativ 10-15 minute am fumat mai multe ţigări, pentru a mă calma. Menţionez că în această perioadă mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat cu Antonia datorită faptului că nu am mai auzit-o. Precizez că m-am gândit dacă cumva de la lovituri a murit, m-am ridicat, am deschis uşa şi am constatat că Antonia se afla întinsă pe gresie, în aceeaşi poziţie în care s-a aflat după loviturile şi căderea ei. Am încercat să o ridic şi să o aşez în fund, aceasta era inertă, ocazie cu care am observat pe gresie o pată de sânge, moment în care am observat că în spatele capului avea sânge”, a afirmat bărbatul.

Bărbatul a intrat în stare de panică și i-a ”aplicat niște palme cu intenția de a o trezi”. Apoi, a încercat să o resusciteze în holul casei, însă fără să prezinte semne vitale. Bărbatul a luat „decizia de a scăpa de cadavru”. Inițial, fratele fetiței nu știa ce se întâmplă în apartament.

„M-am panicat, i-am aplicat nişte palme cu intenţia de a o trezi, totodată văzând că este inertă am întins-o din nou pe gresie, pe spate, i-am dat jos bluza, am încercat cu palmele să creez puţină presiune pe piept concomitent încercând să-i suflu pe gură aer. Am efectuat aceste manevre timp de aproximativ 5-6 minute, văzând că aceasta este inertă, dându-mi seama că a murit. În acel moment am realizat ce s-a întâmplat, am început efectiv să urlu strigând că «vreau să mă sinucid», «vreau să mă omor». Recunosc că mi-am clătit capul cu apă rece, am consumat două pahare cu apă rece şi am luat decizia de a scăpa de cadavru, fără să mă gândesc mai departe. Menţionez că în toată această perioadă fiul meu de trei ani se afla în apropiere, dar nu a realizat ce s-a întâmplat cu sora sa. M-am întrebat ce o să-i spun concubinei şi am luat hoărârea pe moment să scap de cadavru”, a arătat bărbatul, arată Adevărul.

Detalii care pot AFECTA EMOȚIONAL! Ce a făcut bărbatul, când a văzut că fetița nu mai respiră

Bărbatul a vrut să scape de cadavrul fetiței de patru ani. I-a înfășurat trupul într-un cearșaf, apoi i-a pus trupul într-un geamantan. Apoi, asupra sa a luat două sticluțe de acetonă și o brichetă pentru a-i incendia trupul pe terenul viran. A chemat un taxi. Alături de el se afla și micuțul de trei ani.

„Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearşaf ce se afla pe canapeaua din dormitorul mic, am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troler, din plastic, de culoare gri apreciind că ar putea încăpea în el cadavrul, ţinând cont că greutatea ei era în jur de 14 kilograme. Am deschis trolerul şi ridicând cearşaful cu cadavrul Antoniei l-am poziţionat în interiorul trolerului, într-o poziţie cu genunchii adunaţi. Cunoscând faptul că soţia mea avea acetonă pentru îndepărtarea lacului de pe unghii am căutat în dormitor, unde ştiam că aceasta ţine ceva recipiente şi am găsit 2 recipiente din sticlă transparentă cu capac alb, pline cu acetonă, sticle mici, fără să pot preciza cantitatea. Am introdus acetona cât şi bricheta pe care o foloseam la fumat, în buzunarul unei geci maro din piele, l-am luat pe Oscar de mânuţă, am închis şi am ridicat trolerul, am ieşit din apartament, am încuiat uşa, am chemat liftul la etajul VII, în prealabil de pe telefonul mobil care a fost găsit asupra mea, al cărui număr nu îl cunosc, am apelat Taxi E. şi am solicitat o maşină în faţa magazinului U****m din vecinătatea Bl.7 de pe Calea Aurel Vlaicu”, a continuat el.

În datele oferite anchetatorilor, bărbatul povstește faptul că geamantanul l-a pus pe bancheta din spate a taxiului, apoi s-au urcat în autoturism. Pe drum, bărbatul a început să plângă, i-a indicat șoferului un traseu. Când a ajuns în zona cimitirului din Bujac, bărbatul a văzut un drum de pământ și i-a cerut șoferului să oprească. A plătit suma de 8 lei pentru cursă, apoi l-a luat pe fratele de 3 ani. În jurul orei 15:00, a mers paralel cu gardul cimitirului, căutând un loc ferit pentru a-și duce planul la capăt – și anume, incendierea trupului.

Acolo, bărbatul l-a așezat pe fratele ei pe o piatră, la o distanță de 10-15 metri de locul incendierii, punându-l să se uite la desene animate pe telefon, pe Youtube. Apoi, bărbatul a scos trupul din geamantan, a turnat sticluțele de acetonă și a incendiat trupul. După aceea, bărbatul a apelat un număr pentru a chema un taxi. După aceea, când bărbatul a ajuns acasă, a încercat să șteargă pata de sânge de pe pardoseală, dar și din geamantan, apoi a primit un apel de la concubina lui, aflată în spital, anunțându-l că urma să nască.

Zilele următoare, bărbatul a făcut o vizită partenerei sale la spital. Când femeia a ajuns acasă, aceasta a fost informată că fetița ei nu mai este. Luni, au mers la poliție.

Sursă foto: Pixabay