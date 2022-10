Șocant! S-a trezit cu o sfoară în ciorba de văcuță. Cum s-a întâmplat totul

O ieșire la restaurant va rămâne vie în memoria unui tânăr, mult timp de acum înainte. Ce a pățit întrece orice așteptare.

Un bărbat din Iași a avut parte de experiența vieții lui. Totul s-a întâmplat când a mers la restaurantul „Ciorbărie” să comande mâncare la pachet. Acesta a cerut ciorbă de văcuță, iar apoi a plecat acasă. Nu s-ar fi gândit nici o clipă că mâncarea avea să conțină ceva de neimaginat.

Ajuns acasă, bărbatul a descoperit ceva de-a dreptul șocant.

Ce a descoperit bărbatul

În loc de carne, acesta a găsit în ciorba pe care o luase la pachet, o sfoară.

„Apucasem să iau 2-3 guri acolo, în restaurant. Între timp, până acasă am simțit că îmi rămăsese ceva între dinți. Când am dat să văd, nicidecum nu era carne. Asta nu e carne, uite cum se întinde”.

A doua zi, pentru a putea demonstra că nu a fost o greșeală, ieșeanul a mers la restaurant pentru a comanda a doua oară ciorbă de văcuță și gulaș. Problema a fost aceeași și a scos carnea pe șervețel, în fața angajaților pentru a le arăta sfoara pe care o găsise în mâncare.

„Nu mai avea textură de carne, ci a unui material! În fața lor am scos carnea pe șervețel și am întrebat: «Doamnă, ce e asta?». Mi-au spus că este carne de vită. Explicația lor a fost că arată diferit pentru că am pus-o într-un șervețel”, a mai declarat bărbatul.

Mai mult decât atât, soția acestuia s-a simțit rău după ce a mâncat din ciorbă.

„Timp de două zile la rând, soția mea a vomitat”, a mai spus acesta.

(CITEȘTE ȘI: Imagini șocante dintr-un restaurant cunoscut din Capitală! ANPC a închis temporar localul și a aplicat sancțiuni)

Care a fost explicația restaurantului

Oana, proprietara restaurantului neagă orice declarație de-a bărbatului și susține că nu se poate pune problema ca în loc de carnea de vită, să fie o sfoară. Aceasta a mai spus că, reclamația nu e fondată și că îi recomandă să meargă la un laborator de analize pentru a demonstra adevărul.

„Este o aberație! A luat vita din ciorbă și a zis că nu e carne, că e plastic. Să meargă la un laborator să facă analize. Nu am cu ce să mă agit, pentru că nu este o reclamație fondată, nici măcar 1 la sută. Nu a fost vorba de sfoară între dinți! Domnul a scos vita din ciorbă, din gulaș, a făcut-o în șervețel și a spus că ăsta nu e material animal, că e material sintetic. Reclamația nu e fondată, avem declarație de conformitate. Se ia după conspirații. A luat carnea de vită și a mototolit-o într-un șervețel”, a fost explicația Oanei Pătrăcuță, administratorul restaurantului „Ciorbărie“, pentru BZI.

Acum, bărbatul a depus plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru a se face verificări în acest sens.