Socrul lui Theo Rose, dezvăluiri despre semnificația numelui fiului său. Cum l-a ales, de fapt: ”Este curajos!”

Laurențiu Damian (68 de ani) este un nume cunoscut în domeniul cinematografiei, iar fiul său, Anghel, a moștenit această pasiune. De curând, socrul lui Theo Rose a vorbit și despre rolul de bunic. Este hotărât să îi insufle iubirea pentru film și nepoțelului său, Sasha Ioan.

Tatăl lui Anghel Damian este profesor universitar doctor la secția Regie de Film și Televiziune din Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) și președintele Uniunii Cineaștilor din România. Mai mult decât atât, în urmă cu aproximativ 3 ani, socrul lui Theo Rose a devenit student la secția Actorie. A avut deja și câteva roluri, unul dintre ele fiind în Clanul, serialul de pe Pro TV, regizat de fiul său, Anghel Damian.

Laurențiu Damian are parte de bucurii atât pe plan profesional, cât și personal. Este un tată mândru! Fiul său, Anghel Damian, și-a construit o carieră impresionată și, de asemenea, se bucură de o familie frumoasă. În vara anului trecut, a devenit pentru prima dată bunic. Theo Rose a născut un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Sasha Ioan.

Socrul artistei este hotărât să îi vorbească nepotului său despre pasiunea pentru cinematografie și muzică. Își dorește ca micuțul să primească informațiile necesare despre aceste domenii și se va asigura că va fi chiar el cel care i le va oferi.

Socrul lui Theo Rose a vorbit și despre semnificația numelui pe care îl poartă fiul său – Anghel. Este moștenit de la bunicul lui, iar Laurențiu Damian l-a ales pentru că acestuia nu i-a fost frică de nimic. Așadar, a vrut ca băiatul lui să fie curajos.

„Tot timpul când am fost tânăr și când mi-am apărat firmele de cenzură sau de oameni care poate nu le-au înțeles mi-a fost frică și am trăit cu această frică. Bunicului meu nu i-a fost frică de nimic. Îl chema Anghel și atunci am dat fiului meu numele de Anghel ca să nu îi fie frică. Este curajos.”, a mai spus Laurențiu Damian.