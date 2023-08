Șoferi, mare atenție! Noua reglementare îți aduce șapte ani de închisoare dacă nu o respecți

Directoarea Brigăzii Rutiere București, Mădălina Moșoiu, a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre cazurile vedetelor care s-au urcat la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor. În același timp, aceasta a vorbit despre ultimele modificări legislative și a explicat ce pățesc șoferii care nu respectă regulamentul.

Mădălina Moșoiu a fost invitată în emisiunea DCNews, acolo unde i s-au prezentat mai multe cazuri intens mediatizate ale unor vedete precum Ana Morodan sau Ilie Năstase, care au fost prinse încălcând legea.

Directoarea Brigăzii Rutiere București a explicat faptul că, din păcate, astfel de incidente au loc tot mai des în România.

”Conducerea sub influența băuturilor alcoolice este o ”îndeletnicire” veche a conducătorului din România, conducerea sub influența substanțelor interzise a devenit, într-adevăr, un fenomen, în sensul în care, în ultima perioadă, tinde să ajungă din urmă numărul persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Repet, condusul sub influența alcoolului este o infracțiune care are tradiție, din păcate! Prin toate acțiunile pe care le facem, avem ca scop să reducem acest fenomen”, a șefa de la Brigada Rutieră București.

Aceasta a vorbit și despre ultima modificare legislativă. Mădălin Moșoiu speră ca odată cu înăsprirea regulilor, șoferii să fie mult mai prudenți: ”Dacă până acum o persoană care conducea sub influența alcoolului era implicată într-un accident soldat cu decesul unei persoane și la finalul cercetărilor, judecătorul putea aplica suspendarea cu supraveghere, după modificare, această posibilitate nu mai există. Cel care conduce sub influența alcoolului și este implicat într-un accident grav riscă pedeapsa cu închisoare cu executare, de la 2 la 7 ani”.

Șoferii care încalcă legea riscă de la 2 la 7 ani de închisoare

Potrivit noului proiect de lege, șoferii se urcă la volan sub influența alcoolului sau drogurilor și fără permis de conducere ajung direct la închisoare. Legea a fost numită în memoria fetiței de 4 ani ucisă în 1 iunie 2022, în fața casei.

Astfel, la articolul 91 al legii nr. 286/2009 se introduce un nou alineat: ”Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336”.

Mai exact, în prezent nu se mai poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.