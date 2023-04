Șoferul de TIR ce a lovit pe trecerea de pietoni un bărbat și doi copii, dintre care unul a murit, declarații cutremurătoare! Bărbatul este în stare de șoc

În data de 19 aprilie, un teribil accident a avut loc în Lețcani. Un șofer de TIR a accidentat pe trecerea de pietoni un tată cu doi copii. În urma impactului, băiețelul de trei ani a murit, iar tatăl și băiatul de șase ani au ajuns de urgență la spital. Acum, șoferul a făcut primele declarații și este în stare de șoc.

Tragedia din Lețcani a avut loc în data de 19 aprilie la ora 10:30 dimineața. După ce a dat prioritate unui alt pieton, șoferul de TIR nu l-a mai observată pe tatăl cu cei doi băieți și i-a accidentat chiar pe trecerea de pieton. În urma impactului, băiețelul de trei ani a decedat. Întreg evenimentul l-a marcat pe cel care conducea TIR-ul, bărbatul se afla acum în stare de șoc.

Șoferul trece acum prim monete teribile și nu reușește să treacă peste decesul băiețelului de trei ani. Acesta spune că și el are un copil de trei ani, iar tragedia l-a făcut „neom”. De la accident, bărbatul este într-o stare deplorabilă și cu lacrimi în ochi a vorbit despre tot ce s-a întâmplat.

„Sunt neom, am și eu un băiețel de 3 ani. Pur și simplu nu i-am văzut. Am acordat prioritate pietonului din dreapta, știam că în stânga nu este nimic și într-o fracțiune de secundă s-au băgat și n-am apucat să îi văd.

Nici nu am cuvinte să mai povestesc. Încă sunt în șoc. De două zile nu pot să pun capul pe pernă și să mai adorm. Am doar acele scene în cap. Am fost și la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, pentru că nu îmi mai revin. Nu am vrut să se întâmple așa ceva. Sunt și eu tată. Am 3 copii, de 3, 5 și 7 ani. Cel mai mic este născut în aceeași perioadă cu cel din accident”, a declarat șoferul, potrivit BIZ.ro.

„Au intrat în unghiul mort”

Șoferul de TIR are vârsta de 36 de ani, iar de 16 ani practică această meserie. Până acum nu a avut parte de nici un accident. Acesta spune că mereu este foarte atent la drum și nu conduce cu viteză, tocmai pentru a evita astfel de întâmplări nefaste.

Bărbatul spune că tatăl și cei doi copii s-au angajat în traversarea străzii în ultimul moment și nu a reușit să îi mai observe. Cei trei au intrat în unghiul mort, fapt ce a dus la producerea tragediei.

„Nu vreau să învinovățesc pe altcineva, dar cred că a fost cumva și vina tatălui. Acolo e un unghi mort. În 16 ani, de când sunt șofer, este primul accident. Mereu sunt atent la drum și nu conduc cu viteză. Încă mi se pare ceva ireal”, a mai spus șoferul.

Bărbatul este cercetat acum pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. După producerea accidentului, șoferul a fost testat, iar rezultatul a arătat că nu consumase băuturi alcoolice.

