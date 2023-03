Un român a devenit eroul unei fetițe de doar 9 ani, în Italia, în apropiere de Milano! Șoferul pe TIR a intervenit imediat, odată ce a văzut că micuța se afla în pericol pe șosea. Din dorința de a o salva pe copilă, s-a aruncat în fața unui camion. În același timp, a auzit țipetele disperate ale mamei fetiței, de pe partea cealaltă. Iată detaliile mai jos, în articol.

O simplă pauză de masă a unui șofer român pe TIR s-a transformat într-o peliculă demnă de filmele de acțiune, în apropiere de Milano, Italia. Adrian Rusu este bărbatul care a devenit eroul unei fetițe în vârstă de nouă ani, tot româncă. În timp ce își servea o cafea într-un bar, situat pe marginea drumului, a observat că o copilă se află într-un real pericol. Un camion se îndrepta cu viteză spre ea.

Vezi și POVESTEA IREALĂ A MAGDEI, O BADANTĂ ROMÂNCĂ DIN ITALIA: „CÂND BEAM BERE, AUZEAM VOCI ÎN CAP CARE ÎMI SPUNEAU SĂ..”

S-a ridicat de la masă și a intervenit prompt: s-a aruncat în fața camionului, pentru a o salva pe fetiță

Pentru a evita o reală tragedie, s-a mobilizat imediat și a salvat-o pe fetiță. S-a ridicat de la masă și a fugit spre fetiță. S-a aruncat în fața unui camion și au scăpat teferi amândoi. Micuța se afla cu mama ei, în local, însă ieșise fără să fie văzută. Norocul a fost de partea ei, în momentul în care șoferul român de TIR a observat-o! Adrian Rusu a povestit întreaga întâmplare! Incidentul a avut loc în data de 7 martie.

„Se auzea un zgomot infernal de demaraj în trombă, de viteză excesivă. Am realizat instantaneu că fetiţa a intrat în acel moment critic. De aici a început tot filmul în altă dimensiune. Uşa barului era larg deschisă. Am văzut fetiţa în faţa camionului parcat în faţa barului. Şi tindea să meargă spre mijlocul şoselei, spre axul drumului. A trebuit să plonjez pur şi simplu, în aer am reuşit să o recuperez, după care de-a rostogolul de cealaltă parte a drumului. M-am gândit şi dacă ne loveşte maşina, ne loveşte cu parbrizul, şi nicidecum cu partea frontală. În momentul de după, am auzit mama fetiţei urlând, plângând, ţipând”, a mărturisit românul.

Citește și ROMÂN STABILIT ÎN ITALIA, MESAJ DISPERAT PE REȚELELE DE SOCIALIZARE, DUPĂ CE A PIERDUT UN PLIC CU BANI! IREAL CE A PĂȚIT BĂRBATUL LA DOUĂ ZILE DE LA ANUNȚ

Adrian, „îngerul păzitor” al fetiței de 9 ani: „Când faci un bine, fă-l în linişte!”

Familia are, acum, o recunoștință aparte față de gestul șoferului român. Fetița este din Adjud, Vrancea, însă s-au mutat în Italia, în Castel San Giovanni, pentru a avea parte de un trai mai bun. Emoția a fost extrem de mare, iar părinții au postat pe internet întreaga poveste. În plus, și-au dat seama că Adrian este român, după ce și-a uitat portofelul pe masă, în local.

„Datorită actului său încă mai suntem părinți… Ca să nu mai vorbim că fetița mi-a spus că nu a știut ca Ironman lucrează pe camion. Ne-am îmbrățișat în semn de mare mulțumire… Și-a plecat! Săracul, nu a mai băut nici cafeaua, și-a uitat și țigările și portofelul cu acte”, spun părinții.

Dar „îngerul păzitor” al fetiței de nouă ani susține că atunci când faci o faptă bună, nu trebuie să te lauzi cu acest lucru, potrivit observatornews.ro: „Nu am vrut sa spun cine sunt, nu am vrut să dau nume, nu nimic. Când faci un bine, fă-l în linişte!”.

Sursă foto: capturi video Antena 1 – Observator