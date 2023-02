Român stabilit în Italia, mesaj disperat pe rețelele de socializare, după ce a pierdut un plic cu bani! Ireal ce a pățit bărbatul la două zile de la anunț

Un român stabilit în Italia a avut parte de un ghinion uriaș: a pierdut un plic cu bani, chiar în timp ce se plimba. Banii erau pentru plata chiriei, dar și pentru alte cheltuieli necesare. Bărbatul a făcut un apel la omenie, pe rețelele de socializare.

Gregory D., un bărbat din Maramureș, stabilit de ceva timp în Italia, a avut parte de un adevărat șoc, în momentul în care și-a dat seama că îi lipsește plicul cu banii puși deoparte exclusiv pentru plata chiriei, dar și a altor cheltuieli necesare.

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, când se afla la o plimbare în localitatea Riese Pio X, o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia.

Românul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a apelat la bunăvoința oamenilor de a-l ajuta în situația disperată în care se afla.

„Bună dimineața, am vrut să întreb dacă cineva a găsit o sumă mare de bani pe drumul de la Riese la Poggiana. Dacă nu vă schimbă viața, aș vrea să mi-i înapoiați, bineînțeles, veți fi răsplătiți! Mulțumesc! O zi bună tuturor! Probabil că banii mi-au căzut din buzunar, când am scos bricheta. Când mi-am dat seama de asta, m-am întors imediat, dar nu am găsit nimic. Până la urmă, se plimbau și alți oameni: oricine ar fi putut lua plicul»”, a scris Gregory pe Facebook, relatează Il Gazzettino.it.

(CITEȘTE ȘI: Anunțul momentului pentru români. Se restituie banii de pensii, începând cu 1 martie 2023)

Ce s-a întâmplat, după două zile de la postarea respectivă

Se pare că, în cele din urmă, Gregory și-a recuperat banii. O persoană a găsit plicul respectiv cu bani și i-a înapoiat acestuia, iar românul a ales să îl dea exemplu tuturor, pentru gestul pe care l-a făcut.

„Bună dimineața tuturor! Am vrut să vă spun că oamenii buni există și astăzi am întâlnit un om bun care mi-a găsit banii și mi i-a dat înapoi, este un domn din Riese Pio X. Aș dori să-i mulțumesc din nou pentru gestul pe care l-a făcut și pentru exemplul pozitiv pe care ni l-a dat tuturor! Oamenii buni există, credeți! O zi bună tuturor!”, a scris acesta, conform sursei citate.