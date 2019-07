Sofia Chiţoran, bunica de 83 de ani angajată ca femeie de serviciu la grădiniţă, nu vrea să renunțe la slujbă

Sofia Chiţoran, bunica de 83 de ani angajată ca femeie de serviciu la grădiniţa din localitatea Leurda, judeţul Gorj, a decis să nu se renunțe la job. Ea este cea mai în vârstă angajată a Inspectoratului Şcolar și a avut nevoie de acordul medicilor pentru a putea merge în continuare la lucru.

Bunica Sofia, aşa cum o alintă copiii, merge la Grădiniţa cu Program Normal Leurda din oraşul Motru chiar și în vacanță. Femeia de 83 de ani va începe în curând curățenia generală pentru ca micuții să revină în bănci în cele mai bune condiții.

Deși inițial, în luna aprilie, după ce a fost concediată și la scurt timp reangajată, în urma reacţiei de indignare din partea comunităţii, aceasta declara că va mai lucra până la vacanța de vară, femeia s-a răzgândit. A decis să rămână în mijlocul copiilor.

„Mai rămân să lucrez la grădiniță. Dacă vor găsi pe altcineva, voi da în primire. Am luat această hotărâre pentru copii. Și în vacanță merg, mai fac curat prin curte, nu pot să stau așa. Mai vin copiii să se joace, trebuie să am grijă să nu spargă geamurile. Trebuie să dau cu sapa la flori, să fie frumos pe afară. În septembrie, când începe școala, am auzit că începe pe 9, înainte ștergem geamurile, facem curat peste tot, în interior. Focul îl facem din octombrie. Copiii sunt bucuroși, ei pe mine mă cunosc, m-au rugat părinții, copiii, să rămân. Și eu vreau. Cu ei m-am învățat de atâția ani, 41 de ani de când lucrez cu ei. Ziua mea este pe 5 noiembrie și vreau să sărbătoresc cu copiii, le aduc suc, bomboane. Sunt sănătoasă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Sofia Chițoran, care are un contract de două ore pe zi la unitatea de învîțământ.

Bunica Sofia lucrează la grădiniță de peste 40 de ani

De peste 40 de ani, femeia își începe programul, în fiecare dimineaţă, înainte de ora 7.00, mai ales iarna, când prima grijă este ca preşcolarii să aibă căldură în clasă.

Dorința de a rămâne să lucreze la grădiniță este respectată de fiul ei. „Vrea să lucreze în continuare. A făcut vizita medicală, e valabilă șase luni. Trebuie să mergem iar după cele șase luni. Mama vrea să rămână, ea zice că se termină grădinița înaintea ei. Eu sunt de acord să rămână, este viața ei”, a spus Eugen Chițoran, fiul bunicii Sofia.

Camelia Barbu, directorul Grădiniţei cu Program Normal Leurda, din oraşul Motru, susține că femeia de 83 de ani va efectua controlul medical periodic și își va putea continua activitatea la grădiniță. „Este ok, cum să nu! Din punctul meu de vedere poate să lucreze. I-a dat medicul pe șase luni și probabil merge la control după șase luni și e decizia medicului de medicina muncii, nu a mea”, a precizat Camelia Barbu.

În tinereţe, Sofia Chiţoran a muls vacile la CAP-ul din localitate şi are acum o pensie de aproximativ 600 de lei. Pentru munca de la grădiniţă, femeia mai primește aproximativ 400 de lei.

Viceprimarul orașului Motru, Cosmin Morega, a fost cel care, în luna martie, a aflat povestea bătrânei, după ce a mers la grădiniţă pentru a vedea ce reparaţii trebuie să fie făcute în această instituţie. Edilul se bucură că femeia vrea să lucreze în continuare.

„E un lucru bun, fiindcă am văzut și atunci, cu asta se hrănește dumneaei, asta o ține în putere și în viață, această activitate de zi cu zi în preajma acelor copilași. Am văzut cu câtă dragoste le spune câte o povestioară, se joacă cu ei, îi întreabă dacă și-au făcut temele, desenele. Eu consider că această activitate o ține activă pe doamna Sofia și o face din multă, multă dragoste pentru copii. Deja a devenit o obișnuință. Și dacă nu are de lucru, în fiecare zi dumneaei trebuie să treacă pe acolo, zece minute, o jumătate de oră, o oră, cât este necesar, să mai îngrijească o floare, să nu fie probleme la un geam, este o activitate pe care o face cu mult drag. Un angajat model, mulți se duc, să zic așa, cu oarecare reținere la serviciu, dumneaei se duce cu mult drag și ar fi un exemplu de urmat pentru mulți, mulți alții”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cosmin Morega, viceprimarul municipiului Motru.