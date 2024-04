Sofia Vergara, operată de urgență! La ce intervenție a fost supusă celebra actriță

Sofia Vergara, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit pe Instagram vineri, 12 aprilie, că a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi și a fost îngrijită de noul ei iubit, chirurgul ortoped Justin Saliman.

Sofia Vergara a împărtășit pe rețelele sale de socializare că se recuperează după operația la genunchi, dar a făcut-o într-un mod diferit de această dată. Ea a încurajat și a sfătuit pe oricine urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale să-și ia măsurile de precauție așa cum a făcut-o ea, lăudându-se în același timp cu iubitul ei, Justin Saliman, care este chirurg ortoped:

,,Dacă veți trece vreodată printr-o intervenție chirurgicală la genunchi, asigurați-vă că aveți un doctor chipeș care să doarmă cu voi după operație. Te iubesc”, a scris actrița în dreptul unei fotografii cu Saliman care părea zâmbitor, în timp ce purta un halat medical albastru închis, potrivit People.

Citește și: SOFIA VERGARA, PRINSĂ CĂ ÎŞI EDITEAZĂ POZELE ŞI FĂCUTĂ DE RUŞINE DE FANI: „CE PHOTOSHOP SLAB”

Cine este bărbatul care a fost alături de Sofia Vergara după intervenția suferită la genunchi

Odată cu intervenția chirurgicală la genunchi, Sofia Vergara a profitat de ocazie pentru a-i mulțumi doctorului Justin Saliman pentru îngrijirea specială după operație, fără a dezvălui mai multe detalii despre operație în sine. Cu toate acestea, ea a reușit să profite de faptul că îl are acasă pe chirurgul ortoped, cu care a început o relație în octombrie 2023, la câteva luni după ce și-a încheiat relația cu fostul soț, Joe Manganiello, după șapte ani de căsătorie:

,,Ea se bucură de viață. Pare pozitivă și plină de energie. Sofía a gestionat bine divorțul. Nu a fost o decizie ușoară, dar se simte foarte bine acum.”, a declarat o sursă pentru People după prima lor întâlnire.

Potrivit Page Six, Justin Saliman a studiat la Universitatea Stanford și are o diplomă medicală de la Școala de Medicină a Universității din Colorado. Profilul său online îl descrie ca fiind ,,un chirurg ortoped instruit în medicină sportivă și artroscopie, specializat în tratarea leziunilor umărului, șoldului și genunchiului pentru conservarea articulațiilor”. În plus, el a inventat o ,,mașină revoluționară pentru ajutoarele de restaurare a meniscului” și deține o nouă companie medicală.

Mai mult decât atât, Saliman nu este străin de lumea de la Hollywood, fiind căsătorit anterior cu actrița Bree Turner, cunoscută pentru emisiuni TV precum ,,Grimm” și clasicul comedie romantică ,,The Ugly Truth”. Fostul cuplu s-a separat în 2018.

Citește și: SOFIA VERGARA ȘI JOE MANGANIELLO DIVORȚEAZĂ LA 7 ANI DE LA NUNTĂ. CELEBRA ACTRIȚĂ A MĂRTURISIT CĂ NU ȘI-A DORIT NICIODATĂ RELAȚIA

FOTO: Instagram