Sofia Vergara și Joe Manganiello divorțează la 7 ani de la nuntă. Celebra actriță a mărturisit că nu și-a dorit niciodată relația

Pe data de 17 iulie, Sofia Vergara și Joe Manganiello au vorbit, în cadrul unui interviu, despre despărțirea lor. După mai bine de 7 ani de relație, cei doi au decis să divorțeze, chiar dacă susțin că, încă, se iubesc.

Actrița, în vârstă de 51 de ani, și partenerul ei, 46 de ani, nu vor să-și mai dea o șansă. Cei doi erau căsătoriți din anul 2015, dar, dat fiind faptul că amândoi sunt actori și au proiecte în întreaga lume, nu reușeau să se mai sincronizeze, după cum susțin apropiații lor. Cel puțin pentru moment, cuplul nu vrea să dea foarte multe detalii, spunând:

„Am luat decizia dificilă de a divorța. Ca doi oameni care se iubesc și au grijă unul de altul foarte mult, cerem politicos să ne respectăm intimitatea în acest moment, în timp ce navigăm în această nouă fază a vieții noastre”, a spus cuplul, într-o declarație pentru Page Six.

Sofia Vergara nu și-a dorit, inițial, o relație cu Joe Manganiello

În cadrul unui interviu pentru sursa citată anterior, actrița a recunoscut că nu voia să fie cu Joe Manganiello. Se temea de faptul că este mult vrea râvnit, spunând:

„Nu am vrut să intru într-o relație. Am considerat că e prea mult de muncă, pentru că femeile se aruncau asupra lui. Eram ceva de genul: >

Chiar dacă a avut rețineri, după doar câteva întâlniri, cei doi s-au îndrăgostit și s-au logodit. Nu a durat decât câteva luni până au făcut și nunta.

A fost desemnată cea mai bine plătită actriță din lume

Columbiana a reușit, în anul 2020, să fie desemnată actrița cu cele mai mari încasări din domeniu. Nu mai puțin de 43 de milioane de dolari a reușit să strângă jurata de la America’s Got Talent în perioada iunie 2019-iunie 2020, potrivit unui top realizat de Forbes. Cea mai mare parte a veniturilor sale provin de la emisiunea de talente.

Pe locul al doilea, în anul respectiv, a fost Angelina Jolie, cu 35,5 milioane de dolari, iar locul al treilea a fost ocupat de Gal Godotpoziție, cu încasări de 31,5 milioane de dolari.

Sofia Vergara a devenit celebră la nivel mondial graţie rolului Gloria Delgado din serialul de comedie „O familei modernă / Modern Family”.

Joseph Michael „Joe” Manganiello a jucat, printre altele, în sitcomul „Cum am cunoscut-o pe mama voastră/ How I Met Your Mother”, în serialul „True Blood” şi în pelicula „Mike Meseriaşu’/ Magic Mike”, regizată de Steven Soderbergh.

