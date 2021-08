Sofia Vergara, diagnosticată cu cancer. Actrița a făcut dezvăluiri incredibile

Perseverența, munca asiduă, dar, uneori și norocul, pot schimba radical viața unui om. Celebra Sofia Vergara, care în anul 2020 a ocupat locul I în cunoscutul top al publicației Forbes, aceasta fiind cea mai bine plătită actriță de la Hollywood, cu încasări de 43 de milioane de dolari, a vorbit pentru prima oară despre faptul că la 28 de ani a fost diagnosticată cu cancer la tiroidă.

Dezvăluirea a făcut-o sâmbătă în cadrul teletonului „Stand Up To Cancer”, la care au participat și Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Bradley Cooper, Chris Evans și multe alte vedete.

„La 28 de ani, în timpul unei vizite de rutină, medicul meu a observat un nodul în gâtul meu”, a spus Sofia, una dintre gazdele evenimentului caritabil. „Am făcut mai multe teste și, în cele din urmă, mi-au spus că am cancer la tiroidă. Când ești tânăr și auzi cuvântul cancer, mintea ta merge în atâtea locuri, dar am încercat să nu intru în panică și am decis să mă educ în acest sens”.

Starul în vârstă de 49 de ani, a adăugat: „Am citit toate cărțile pe care le-am găsit despre acest subiect. Am fost norocoasă că medicii l-au depistat devreme, că am avut susținerea lor, dar mai ales a familiei. Am învățat multe în acea perioadă, nu doar despre cancerul de tiroidă, ci mai ales că în vemuri de criză ne este mai bine dacă avem alături oameni care să ne susțină.”

Jennifer Garner: ”La anumite perioade de timp mă prezint la spital… ”

La rândul ei, Jennifer Garner a declarat: „Suntem cu toții aici în seara aceasta pentru un motiv – să ținem piept cancerului. Unii dintre noi ne aflăm aici pentru că „ne lipsește o persoană dragă. Unii dintre noi speră la progrese, tratamente și cercetare. Unii dintre noi susținem știința. Sunt aici pentru a vă reaminti să mergeți la un control. În fiecare an îmi fac testul pap, îmi verific alunițele, îmi fac mamografia. La anumite perioade de timp mă prezint la spital pentru o colonoscopie.”

„Din păcate, cancerul ne atinge pe mulți dintre noi. Cu toții avem o poveste de spus. În fiecare zi, în SUA, pierdem 1.670 de oameni din cauza cancerului. Dar putem susține Stand Up To Cancer și 100% din donațiile primite în această seara vor merge direct către cercetări inovatoare pentru a descoperi tratamente contra cancerului”, a spus şi Reese Witherspoon.

Cine e Sofia Vergara

Născută pe 10 iulie 1972, Sofia Vergara a devenit la doar 17 ani una dintre cele mai cunoscute imagini din lume. Puțini știu dar Sofia a fost imaginea oficială a băuturii răcoritoare Pepsi în America Latină la începutul anilor 1990.

Mai târziu, după ce faima ei a devenit de neoprit, a pozat în mai multe reviste pentru bărbați. Cei de la GQ Mexic au numit-o Marylin Monroe a Americii Latine datorită senzualității cu care poza.

Sofia Vergara este cunoscută publicului comercial din serialul american „Modern Family”, dar și relației pe care o are cu la fel de frumosul Joe Manganiello, cu care este și căsătorită de altfel.

Datorită serialului care a făcut-o faimoasă la nivel global, Sofia a fost multă vreme în topul celor mai bine plătite actrițe din lume, în rând cu marile dive de la Hollywood și cu actrițele care au făcut carieră de zeci de ani.

Sursa foto: Facebook Sofia Vergara