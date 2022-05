Sofia Vicoveanca, amintiri emoționante din căsnicia cu soțul decedat: “Am avut o relație tare faină...”

Lista invitaților de seamă continuă în podcastul “Altceva cu Adrian Artene”, sâmbătă, 7 mai, de la ora 19:00. Sofia Vicoveanca a făcut în premieră dezvăluiri emoționante, referitoare la viața personală, dar a vorbit și despre experiențele care au definitivat-o pe plan profesional. Unul dintre subiectele atinse de îndrăgita cantautoare a fost cel al căsniciei alături de jurnalistul Victor Micu, decedat în urmă cu mai bine de două decenii.

Sofia Vicoveanca a fost căsătorită cu ziaristul sucevean Victor Micu, care a lucrat timp de peste 40 de ani la un ziar local din Suceava. Fostul soț al artistei a decedat în aprilie 2001, la vârsta de 70 de ani. Sofia Vicoveanca prețuiește atât de mult căsnicia avută cu Victor Micu, încât nu a dorit să își refacă ulterior viața alături de un alt partener. Cei doi au împreună și un fiu, pe nume Vlad Micu, actualmente în vârstă de 50 de ani.

NU RATA: SOFIA VICOVEANCA ȘI-A CUNOSCUT ABIA LA ȘCOALĂ TATĂL PRIZONIER DE RĂZBOI: “NICI NU MAI ȘTIAM DACĂ TRĂIEȘTE…”

În podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Sofia Vicoveanca vorbește deschis despre încercările vieții, începând cu perioada copilăriei, când a fost nevoită să își aștepte tatăl din cel de Al Doilea Război Mondial, fără a avea măcar vreun indiciu dacă acesta trăiește sau nu. Cei doi s-au reîntâlnit când micuța Sofia mergea deja la școală. Însă aceasta nu a fost singura dramă prin care îndrăgita artistă a trebuit să treacă. Soțul său, Victor Micu, a decedat fulgerător în anul 2001, lăsând-o văduvă pe Sofia, care nu a dorit să își mai refacă viața. Secretul mariajului celor doi pare să fi fost, spune Sofia Vicoveanca, buna înțelegere și comunicarea calmă pe care soții reușeau să o aibă.

„Noi, muierile, avem gura mitralieră, știți că nu mă știu sfădi? Cât am trăit cu soțul meu, asta nu înseamncă că nu au existat > Dar nu cu tonul încât să aștept răspuns tot pe același ton. Am avut o relație tare faină, mi-a fost foarte aproape. Am eu un fel de a spune și de a lăsa umărul, să-mi pun sufletul să plângă!”, a declarat în exclusivitatea Sofia Vicoveanca pentru podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Interviul integral cu Sofia Vicoveanca poate fi urmărit în exclusivitate pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, sâmbătă, 7 mai, de la ora 19:00, iar cei ce doresc să se aboneze o pot face AICI!

NU RATA: SOFIA VICOVEANCA FACE DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE PÂNĂ ACUM LA PODCASTUL ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE: ”SUNT MĂRITATĂ CU FACEBOOK-UL!”

CINE DEŢINE INFORMAŢII DESPRE ACEST SUBIECT ESTE RUGAT SĂ NE SCRIE LA [email protected], SĂ NE SUNE LA 0741 CANCAN (226.226) SAU SĂ NE SCRIE DIRECT PE WHATSAPP.