Solista Victorița Cica a murit la 50 de ani. Ciocârlia Olteniei le cântă acum îngerilor: „A lăsat un gol imens”

Este doliu în lumea muzicii populare! Cunoscuta interpretă Victorița Cica s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, lăsând în urmă numai durere în sufletele celor dragi. Vestea tragică a fost dată de apropiații ei, care au transmis mesaje de condoleanțe și pline de durere pe rețelele de socializare. Nimeni nu se aștepta la o asemenea pierdere.

Victorița Cica s-a stins din viață la 50 de ani, lăsând numai durere în sufletele celor dragi. Era solistă a Ansamblului „Doina Oltului” și o îndrăgită interpretă de muzică populară. Vestea tragică a fost dată pe rețelele de socializare de către colegii ei de breaslă, care au transmis mesaje emoționante și pline de durere, după pierderea artistei.

„Drum lin către îngeri, dădica mea, Victorița Cică. Nu pot să cred, ieri te-am sunat pentru că voiam să te aud, mă cuprinsese dorul de tine, dar nu am reușit să vorbim, am vorbit cu Cătă, tu dormeai. Astăzi trebuia să vorbim și nu am mai reușit pentru că te-ai grăbit să pleci, prietena mea dragă. Ca un rămas bun mi-ai trimis pe 30 Ianuarie o melodie să o pun la un cântec, îți promit că așa voi face, suflet bun. De ce pleacă așa devreme oamenii buni, unde se grăbesc? Dădica mea bună, câte momente frumoase aveam împreună, câtă bucurie era când ne întâlneam.

Câte surprize mi-ai făcut la evenimentele importante din viața mea, doar tu puteai să faci asta. Ai fost și vei rămâne o voce emblematica a folclorului nostru, o artistă care si-a făcut datoria până in ultima clipă. In sufletul meu vei rămâne dădica mea bună. Doamne, câtă durere. Dumnezeu sa-ți odihnească sufletul bun in liniște și pace!”, a fost unul dintre mesaje postate de apropiații solistei.