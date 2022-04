Sondaj Avangarde: Rafila, Geoană și Ciucă, în topul încrederii / Câți români sunt în favoarea unui sprijin militar oferit Ucrainei

Potrivit ultimului sondaj Avangarde comandat de PSD, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, şi actualul premier Nicolae Ciucă sunt pe primele trei locuri în topul încrederii la români, toţi cu un procent de 34%.

La polul opus, politicienii în care românii au cea mai puțină încredere sunt liderul PNL Florin Cîţu și rareș Bogdan, ambii cu 6%, și primarul Capitalei, Nicușor Dan, care are 8% din încrederea românilor. Sondajul mai arată că PSD ar obţine 35%, PNL – 16% și AUR – 15% dacă ar avea loc alegeri parlamentare acum, informează GÂNDUL.

Astfel, potrivit datelor sondajului, Alexandru Rafila are 34% cotă de încredere, Mircea Geoană are 34%, iar Nicolae Ciucă are 24% încredere.

Pe următorul loc este liderul PSD Marcel Ciolacu, cu 30% din cota de încredere a celor chestionaţi.

Guvernul a gestionat bine criza refugiaţilor

În ceea ce privește războiul din Ucraina, 51% dintre respondenți cred că Guvernul a gestionat bine criza refugiaţilor, în timp ce 19% spun că Executivul s-a descurcat prost.

De asemenea, 63% dintre români se opun unui posibil sprijin militar oferit de țara noastră Ucrainei, iar 18% sunt în favoarea sprijinului.

Sondajul Avangarde a fost realizat telefonic în perioada 22-29 martie, pe un eşantion de 900 de persoane.