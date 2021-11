Șopârlă de la Animal X divorțează. Căsnicia artistului a durat șase ani. “Orice poveste ajunge la un sfârșit”

Alexandru Salaman, cunoscut sub numele de scenă Șopârlă, divoțează după șase ani de căsnicie. Artistul a făcut anunțul pe rețelele sociale. Cei doi nu se mai înțelegeau de o bună perioadă.

Șopârlă și-a luat fanii prin surprindere după ce a anunțat că el și soția lui, Monica, urmează să divorțeze. Neînțelegerile dintre ei nu au putut fi revolvate, motiv pentru care s-a ajuns la separare.

“După 6 ani de căsnicie, decizia pe care am luat-o nu a fost ușoară, dar este una inevitabilă. Fie acum, fie peste ceva timp, relația și căsnicia noastră a luat sfârșit. Cu toate acestea, ca orice poveste, ajunge la un sfârșit. Suntem recunoscători unul celuilalt pentru iubirea și grija pe care am avut-o! Am petrecut niște momente minunate împreună, dar iată că a venit timpul să ne spunem rămas bun”, a scris Alexandru Salaman pe pagina de Facebook.

Șopârlă divorțează din nou! Prima soție l-a acuzat de violență

Alexandru Salaman, cunoscut drept Şopârlă, a făcut parte din celebra trupa Animal X. De o bună perioadă, tânărul originar din Constanța a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a mutat în Spania, la Tenerife, alături de Monica, femeia de care va divorța curând.

De precizat că Șopârlă nu este la prima căsătorie. În 2011, el s-a însurat cu Cristina, o tânără cu care avea o relație de ceva vreme și de care s-a despărțit într-un mare scandal. Femeia l-a acuzat de gelozie și mai ales de violență. Divorțul s-a pronunțat după ce femeia a arătat un certificat medico-legat prin care a demonstrat agresiunile.

În plus, potrivit ultimelor informații, se pare că Alexandru Salaman a rupt legătura şi cu foştii colegi de trupă, Şerban Copoţ (Hienă) şi Laurenţiu Penca (Vierme), ambii căsătoriţi şi implicaţi în proiecte muzicale.