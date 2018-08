Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe, va deveni mamă pentru a doua oară. Ea urmează să nască în doar o săptămână. Duminică (19 august), aceasta a fost la control, alături de sora ei.

Elena Gheorghe a publicat o imagine și un mesaj emoționant, pe Facebook, după ce a fost cu sora ei la control: „Astăzi e cu emoții, am venit la consult să aflăm când vine pitica pe lume, se pare că mai devreme decât o așteptam. E grăbită că vară-sa. Ar fi trebuit în 2 săptămâni dar săptămâna viitoare vine sigur. Doamne ajută!”.

Ana Pîrvulescu a scris și ea un mesaj emoționant. Ea a lăudat-o pe celebra ei soră, spunând că a fost alături de ea în tot acest timp. Elena Gheorghe e mai „panicoasă” și nu o scapă din ochi pe sora ei.

„Cine nu are o soră, să-și roage părinții să o facă. În ultima perioadă de sarcină am fost super răsfățată și nu m-a slăbit nicio clipă din ochi! Astăzi am fost împreună la consult și am aflat că pitica va veni puțin mai devreme. Ce bine că o să mai fiu ținută într-un bol de sticlă încă vreo câteva zile de mătușica cea „panicoasă” care nu-și lasă sora să-și plimbe nici măcar geanta. Așa e ea dintotdeauna, mereu grijulie și protectoare cu sora mai mică. Așa cum sper să fie și Lucas cu viitoare surioară!”, a scris Ana Pîrvulescu. (Citește și Momente de panică pentru Elena Gheorghe! Artista a pierdut un copil)