Dima Trofim trece prin momente grele, una dintre surorile lui mai mari, Rodica, s-a stins din viață, după ce se luptase de ceva timp cu o boală gravă. Atât artistul, cât și familia lui, sperau ca Rodica să iasă învingătoare și să fie alături de ei mulți ani.

Din păcate, sora actorului din “Pariu cu viața“ a murit la vârsta de 40 de ani. Ultima fotografie cu fratele ei, pe care o postase pe rețelele de socializare este cutremurătoare, a scris un mesaj care prevestea ceea ce urma să se întâmple.

„Este o nouă zi, este o nouă viață! Este o nouă provocare, dar și o nouă destinație, Madagascar„, a scris Rodica la imagine, după ce Dima a acceptat provocarea să participe la emisiunea “Ultimul trib“.

Mărturisirile lui Dima despre surorile lui: ”Nu le iubesc, le ador”

Familia este sfântă pentru Dima Trofim, atât părinții lui, care sunt un model pentru el, cât și surorile sale, Iana și Rodica, ce le adoră. Actorul a făcut mărturisiri în urmă cu cinci ani despre surorile lui și poveste cât de mult l-au ajutat și sprijinit în momentele de cumpănă din viața lui.

Rodica, sora cea mai mare, care s-a prăpădit de curând, a fost cea care practic i-a schimbat viața, l-a ajutat să își îndeplinească visul, cu ajutorul ei a dat castingul la Pro Tv pentru serialul “Pariu cu viața“.

“Pe surorile mele nici nu pot sa spun ca le iubesc. Le ador! Iana are 29 de ani si Rodica are 35. Iana lucreaza in Sicilia, sta cu viitorul ei sot care e doctor si Rodica are un business al ei la Chisinau. Nu canta niciuna, nu semanam din punctul asta de vedere. Dar le iubesc foarte mult, le ador. M-au ajutat extrem de mult, in momente foarte grele. Iana ma ajuta mult, macar vorbind cu mine la telefon, iar fara Rodica nu as fi putut face nici 30 la suta din ce am facut pana acum. M-a ajutat din toate punctele de vedere. Pana si la castingul pe care l-am dat la Pro Tv, ea m-a inscris. Si asa mi s-a schimbat viata. Iar ce va fi de aici inainte… Nu exista limite de tara, de preocupari. Poate ca, peste cativa ani, voi fi altundeva. M-am straduit cand eram la Chisinau, am cantat pe la mai multe concursuri, voiam sa ajung in Bucuresti. Si am ajuns. Dar nici aici nu este limita. Cred ca nu exista limite pentru nimeni!”, mărturisea Dima pentru revistatango.ro, în urmă cu cinci ani.