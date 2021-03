Sora lui Leo de la Strehaia a fost răpită: ”Au venit la noi, au luat-o și au dus-o în Germania”

Leo de la Strehaia trece prin momente grele! După separarea de Dana Criminala, ”Prințul țiganilor” a aflat că sora lui a fost răpită.

Leo de la Strehaia a fost pus în fața unei situații care i-a dat mari bătăi de cap. Sora lui a fost răpită și dusă în Germania. Nu se pune, însă, problema unei chestiuni penale deoarece ”răpitorii” ar fi respectat întru totul obiceiul comunității din care fac parte.

Se pare că Olga ar fi fost răpită chiar de bărbatul pe care îl iubește.

”Mi-au răpit sora! Au venit la noi, au luat-o și au dus-o în Germania. Da, normal că știu cine este vinovatul și sunt foarte supărat că a făcut așa ceva. Înțeleg să vii să o răpești de acasă, dar înainte, așa se face la noi, la țigani, ceri voie capului familiei.

Iar mie nu mi-au cerut voie. Am vorbit cu Olga după ce a ajuns în Germania, i-am spus că sunt supărat, dar ea m-a implorat să îi iert pe cei care au furat-o. Zice că e îndrăgostită de un bărbat, deși eu zic că nu mai este el la vârsta la care să facă așa gesturi și că e cam în vârstă pentru ea. Dar, dacă ea zice că e fericită, că ăla o răsfață, că îi dă bani și îi cumpără tot ce vrea, în Germania, pe ea am iertat-o.

Cu el, sincer, mă mai gândesc, poate îl chem la stabor. Trebuia să vină, așa cum se obișnuiește, să o ceară, apoi să o fure, nu invers. Și, oricum, el nu mi-a zis de când a răpit-o nimic, măcar de avea bunăvoința să vorbim după”, a declarat Leo de la Strehaia pentru Wowbiz.

În ultimele săptămâni, Olga i-ar fi cerut fratelui său sume consistente de bani. Tânăra spunea că vrea să își achiziționeze mai multe haine de firmă pentru a-și completa garderoba. Adevărul, însă, era altul!

”Zicea că vrea să meargă în Germania să își cumpere haine de firmă. Dar, de fapt, ea voia să fugă la bărbat… Dar eu nu i-am dat bani, nu i-am dat voie să plece în Germania, iar atunci a venit el și a furat-o de acasă. Noaptea… Nu se face așa ceva”, a mai spus Leo.

Leo de la Strehaia a dat faliment cu shaormeria

"Prințul țiganilor" a dat faliment cu shaormeria din Pitești și a vorbit despre marele său necaz pe contul de YouTube, acolo unde are numeroși urmăritori. Leo de la Strehaia le-a dezvăluit fanilor că l-a lăsat la „conducere", la sfârșitul verii trecute, pe Malone, cel care se ocupa de buna funcționare a localului.

Însă, după o săptămână când a venit să vadă cum merg lucurile… noul iubit al Ioanei Popescu a avut parte de șocul vieții sale. Leo de la Strehaia a constatat că îi lipsesc 250 de milioane de lei vechi și că marfa pe care o avea a dispărut.

Acesta a fost nevoit să o ia de la zero cu afacerea sa.

„L-am lăsat pe Malone la shaormerie și eu am plecat la Strehaia, acolo am stat o săptămână. Când m-am întors, nu mai era niciun pic de marfă. L-am întrebat unde sunt banii, a zis că nu știe. Mi-au dispărut 250 de milioane. Mi-a zis un vecin că l-a văzut la aparate, cred că i-a băgat acolo… L-am înfiat pe Malone, am crezut că e om. A falimentat shaormeria”, a spus Leo de la Strehaia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.