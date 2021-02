Noua “Prințesă de la Strehaia” este o “devoratoare de bărbați”. “Mi-a propus să ne căsătorim”

Este bomba începutului de an! Leo de la Strehaia așteaptă să se finalizeze divorțul de Dana Criminala pentru a se putea recăsători. ”Prințul țiganilor” iubește din nou, iar aleasa inimii sale este o domniță celebră din showbiz-ul românesc. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu femeia care i-a cucerit inima definitiv lui Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia și Dana Criminala au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. S-au despărțit și s-au împăcat de atâtea ori încât nici ei nu au mai ținut șirul. De această dată, însă, ruptura dintre cei doi este definitivă iar divorțul inevitabil.

Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, la sfârșitul anului trecut, Dana Criminala a depus, la Judecătoria Pitești, cererea de desfacere a căsătorie. De asemenea, bruneta vrea neapărat să revină la numele purtat anterior mariajului, cel de Bedreag. Un lucru este cert! Cei doi și-au spus ”Adio!”, iar situația nu mai poate fi schimbată.

”Motivele pentru care solicit desfacerea căsătoriei sunt: concepții diferite despre viață și familie, tulburări de comportament manifestând stări de ambivalență (dublă personalitate). (…)

Menționez că aducea frecvent în locuința comună rudele lui din Strehaia (mama, copii, surori, nurori, nepoți, prieteni) și nu sub formă de vizită, ci la modul să locuiască cu noi, de mai multe ori fiind câte 10 persoane în locuința noastră, lucru care mă deranja și provoca de fiecare dată certuri între noi”, a scris Dana în cererea de divorț.

Leo de la Strehaia iubește din nou și vrea să se recăsătorească

Leo de la Strehaia, însă, nu pare să fie afectat deloc după despărțirea de Dana Criminala. ”Prințul țiganilor” n-a stat mult pe gânduri și a demonstrat că nicio femeie nu este de neînlocuit.

De ceva timp, Leo de la Strehaia este implicat într-o altă relație! Femeia care l-a făcut să iubească din nou și în brațele căreia și-a găsit liniștea și fericirea este nimeni alta decât… Ioana Popescu, supranumită ”devoratoarea de bărbați”. Cei doi se cunosc de ani buni, însă abia acum s-a aprins focul pasiunii între ei. Relația pare să fie una destul de serioasă, având în vedere că Leo de la Strehaia a prezentat-o deja pe iubita lui familiei. (VEZI ȘI: LEO DE LA STREHAIA, TRANSFIGURAT DE DURERE LA CĂPĂTÂIUL UNCHIULUI SĂU. CE DECLARAȚII A FĂCUT CU LACRIMI ÎN OCHI)

Iar după finalizarea divorțului, ”Prințul țiganilor” vrea să se recăsătorească. Cererea a fost făcută deja, iar Ioana Popescu pare dispusă să-și schimbe statutul de iubită în cel de ”soție”.

”Eu și Leo ne știm de foarte mulți ani, eram ca frații. Mereu m-am înțeles foarte bine cu el. Au mai fost momente de-a lungul timpului când mi-a mărturisit că ar vrea să fiu iubita lui, dar eu eram împreună cu fostul meu logodnic, pe care de altfel și Leo îl cunoștea.

Lucrurile s-au schimbat între timp. Suntem împreună de puțin timp și luăm lucrurile încet. Eu, în ciuda bârfelor din presă, sunt o fată de modă veche. Mi-este foarte drag Leo, îmi place foarte mult de el, îmi place totul la el, mi se pare foarte sexy, are ochii foarte frumoși și buni. El așteaptă să se finalizeze divorțul de Dana și mi-a propus să ne căsătorim după. Îmi place mult familia lui și sper să ne înțelegem bine.

Și eu am avut o străbunică de origine romă. De-a lungul vieții, mi s-a spus că se observă că sunt gipsy. E un compliment pentru că… de când eram copilă ador cultura romă”, a declarat Ioana Popescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Leo de la Strehaia a dat faliment cu shaormeria

”Prințul țiganilor” a dat faliment cu shaormeria din Pitești și a vorbit despre marele său necaz pe contul de YouTube, acolo unde are numeroși urmăritori. Leo de la Strehaia le-a dezvăluit fanilor că l-a lăsat la „conducere”, la sfârșitul verii trecute, pe Malone, cel care se ocupa de buna funcționare a localului. (CITEȘTE ȘI: LEO DE LA STREHAIA, REACȚIE ACIDĂ LA ADRESA IUBITULUI DANIELEI CRUDU, DUPĂ CE A SNOPIT-O ÎN BĂTAIE PE VEDETĂ: „EU I-AM DAT 10.000 DE EURO ȘI TOT NU AM BĂTUT-O”)

Însă, după o săptămână când a venit să vadă cum merg lucurile… noul iubit al Ioanei Popescu a avut parte de șocul vieții sale. Leo de la Strehaia a constatat că îi lipsesc 250 de milioane de lei vechi și că marfa pe care o avea a dispărut.

Acesta a fost nevoit să o ia de la zero cu afacerea sa.

„L-am lăsat pe Malone la shaormerie și eu am plecat la Strehaia, acolo am stat o săptămână. Când m-am întors, nu mai era niciun pic de marfă. L-am întrebat unde sunt banii, a zis că nu știe. Mi-au dispărut 250 de milioane. Mi-a zis un vecin că l-a văzut la aparate, cred că i-a băgat acolo… L-am înfiat pe Malone, am crezut că e om. A falimentat shaormeria”, a spus Leo de la Strehaia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

