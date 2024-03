Sora lui Michael Jackson face ravagii pe TikTok, la 57 de ani! Janet Jackson și-a cucerit fanii iremediabil: ”O legendă!”

Janet Jackson, la cei 57 de ani să săi, susține o serie de concerte în Hawaii, încântând publicul cu energia și piesele care au consacrat-o de-a lungul unei cariere de mai bine de 40 de ani.

Spectacolul începe cu o serie de fotografii din copilăria lui Janet, o călătorie nostalgică care duce până în prezent. În câteva luni, Janet Jackson va împlini 58 de ani. Mai apoi, publicul este încântat cu cele mai cunoscute piese ale artistei, inclusiv ‘Feedback,’ ‘If,’ ‘Got Till It’s Gone,’ sau ‘ That’s The Way Love Goes. De asemenea. Janet nu uită niciodată de fratele său și, cu fiecare ocazie, îi aduce omagii în amintirea sa. Janet și Michael Jackson au lansat în 1995 piesa ,, Scream”, care a avut un succes răsinător.

Janet își iubește fanii și adesea împătășește cu ei momentele importante de la concertele sale. Astfel, câteva momente din concertul susținut în Hawaii au fost împărtășite de fani pe Tik Tok și fanii nu au putut să nu aprecieze aparițiile artistei:

,,E cu un an mai bătrână decât mine, dar pe mine nu mă lasă coloana vertebrală să fac mișcările astea. Bravo ei!”, a comentat un fan de-ai artistei pe TikTo

,,Este o legendă și nimic mai mult. Este fata cu care voiam să mă căsătoresc când aveam 20 de ani. Acum, când o văd, tot m-aș căsători cu ea”, a adăugat un altul.

Janet Jackson, fără inhibiții pe rețelele de socializare

Chiar dacă majoritatea vedetelor apar impecabile în fața fanilor, Janet Jackson a dorit să aibă o nouă abordare pe rețelele de socializare. Vedeta și-a arătat chipul nemachiat în fața milioanelor de urmăritori de pe rețelele de socializare. Astfel, Janet, în vârstă de 57 de ani a postat o transformare de machiaj în timp ce fredona una dintre melodiile sale preferate. Cu o atitudine naturală, artista și-a captivat complet fanii, dar și pe celebra cântăreață, Mariah Carey, care nu s-a putut abține să nu-și arate aprecierea față de sora lui Michael Jackson:

,,Te iubesc!! ❤️❤️❤️ ”, a scris Mariah Carey.

,,Jur că o iubesc pe această femeie din tot sufletul meu 😍🥰😍.”, a adăugat un alt utilizator al platformei menționate anterior.

Deși iubește muzica și cariera pe care o are, Janet nu uită că cea mai prețioasă meseria a sa este cea de a fi mamă:

,,Chiar dacă este ceva ce iubesc enorm, este munca mea, slujba me, îmi place prea mult. Asta e tot ce știu. Sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le fac, dar slujba mea numărul unu este să fiu mamă.”, a declarat Janet Jackson într-un interviu din trecut.

