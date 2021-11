Sora lui Petrică Mîțu Stoian, mărturii cutremurătoare în fața procurorilor. Ce i-a spus interpretul, chiar înainte să-și dea ultima suflare

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndoliat întreaga țară, iar familia interpretului de muzică populară, dar și cei mai apropiați prieteni îi plâng decesul.

Artistul a ajuns sâmbătă, de urgență, la Spitalul din Reșița, în stare gravă. Sora acestuia i-a fost alături în ultimele clipe de viață și a dezvăluit la audieri ce i-a spus Petrică Mîțu chiar pe patul de spital.

Ce i-a spus artistul surorii lui, înainte să-şi dea ultima suflare, pe B1tv.ro.

Sora lui Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri cutremurătoare în fața procurorilor

Sora interpretului povestește că a plecat imediat de la Arad la Reșița, atunci când a fost anunțată cu privire la starea de sănătatea a artistului și ar fi dorit să îl transfere în Ungaria sau în Austria, dar cântărețul nu se afla într-o stare de sănătate care să îi permită acest lucru.

„Pe mine m-au luat că eu am fost acolo de când l-au adus la Reșița. Eu am fugit de la Arad repede, am crezut că pot să îl iau să îl duc în altă parte, în Ungaria. Și îl duceam și în Austria, dar nu era transportabil. Am fugit acolo, am ajuns”, spune Maria, sora lui Petrică Mîțu Stoian.