Sorana Cîrstea a avut un an perfect și acum culege roadele. Anunțul oficial făcut despre iubita lui Ion Ion Țiriac

Sorana Cîrstea este în culmea fericirii. A muncit, iar acum culege roadele. A fost făcut anunțul oficial despre iubita lui Ion Ion Țiriac.

Sportiva are cu se lăuda! A avut un an perfect, plin de reușite atât personale, cât și profesionale. A jucat sfertul de finală la US Open, lucru pe care nu l-a mai realizat la un Grand Slam din 2009, de la Roland Garos. Iar acum a primit o veste bună!

Anunțul care i-a dus zâmbetul pe buze Soranei Cîrstea

Anul 2023 a fost cu multe reușite pentru Sorana Cîrstea. În urma actualizării clasamentului WTA, a rămas cea mai bine clasată româncă, ocupând locul 26, cu 1765 de puncte. Jucătoarea de tenis se apropie acum de recordul carierei, acesta fiind în anul 2013, când sportiva s-a clasat pe locul 21 WTA. Deși a fost eliminată rapid din turneul de la Beijing, China, Sorana a reușit să se mențină în top.

Jucătoarea de tenis a avut performanțe spectaculoase, după ce a câștigat turneul de la Catalonia. În plus, la Indian Wells a ajuns până în sferturile de finală, iar la Miami a reușit să joace până în semifinale. Acum, Sorana Cîrstea se pregătește de turneul Transilvanya Open, de la Cluj.

„Vreau să mulțumesc pentru această oportunitate de a juca acasă, înseamnă enorm pentru mine. Acest turneu este la standarde mult mai ridicate decât un WTA 250. Totul este exemplar și sunt foarte mândră, la fel ca celelalte sportive românce, de ce s-a realizat aici.

Îți mulțumesc (n.r. – lui Patrick Ciorcilă, directorul turneului) pentru eforturile pe care le faci, știu din culise cât de greu a fost să obții acest turneu și cât te-ai luptat ca să avem acest turneu acasă, ca să avem acest eveniment de tenis la Cluj. Mă bucur să fiu aici, în 2018 am jucat aici cu echipa de Fed Cup.

Anul trecut am fost, din păcate, accidentată, dar mă bucur să fiu în formă pentru acest turneu. După cum știi, i-am cerut antrenorului meu să facem planurile în așa fel încât să ajung la Cluj cât mai în formă”, a declarat Sorana, potrivit zcj.ro.

Româncele din clasamentul WTA

Sorana Cîrstea nu este singura româncă din top 100 în clasamentul WTA. Ana Bogdan s-a clasat pe locul 73, după ce a coborât o poziție, având un total de 897 de puncte. Este urmată de alte două jucătoare. Irina Begu a coborât și ea o poziție, iar acum se află pe locul 75, cu 888 de puncte, iar Jaqueline Cristian este pe locul 97, cu 718 puncte.

Gabriela Ruse a adunat un total de 394 de puncte și a coborât trei poziții, aflându-se acum pe locul 188. Irina Bară nu se află nici ea prea departe, ajungând pe locul 194, cu 14 puncte mai puțin decât Gabriela.

În fruntea clasamentului WTA se află jucătoarea Arina Sabalenka, cu 9381 de puncte, urmată de Iga Swiatek, cu 8545 de puncte și Coco Gauff, cu 6455 se puncte.