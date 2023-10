Sorana Cîrstea, vacanță de vis după ce a terminat-o cu tenisul pe 2023. „Îți mulțumesc”

Sorana Cîrstea (33 de ani) și-a încheiat socotelile cu tenisul, cel puțin în acest an. Tenismena se va dedica în totalitate propriei persoane. După un sezon încheiat în glorie, sportiva a fugit într-o binemeritată vacanță.

Dacă în sezonul rece cei mai mulți aleg să se îndrepte către destinații exotice, Soara Cîrstea face parte din categoria celor care nu fug de gradele scăzute din termometre. După ce a declarată că sezonul de tenis 2023 s-a terminat pentru ea și că nu va mai participa la niciun turneu în acest an, românca a și fugit în vacanță. În prezent, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare a României în clasamentul WTA.

”Sezonul de tenis 2023 s-a terminat pentru mine. A adus momente uimitoare, amintiri frumoase, meciuri dure și multe emoții atât pozitive, cât și provocatoare. Ca întotdeauna, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin!”, a scris Sorana Cîrstea, pe Facebook.

Unde s-a relaxat Sorana Cîrstea după ce a anunțat că nu va mai juca tenis în 2023

După ce și-a atins aproape toate obiectivele sportive din acest an, Sorana Cîrstea a decis să-și aloce puțin timp pentru relaxare. Finalul anului 2023 a fost rezervat strict pentru călătorii, relaxare și… multă zăpadă. Românca a ajuns în Finlanda. Internauții s-au putut delecta cu o serie de imagini fabuloase din locul unde soarele strălucește la miezul nopții, unde nu apune aproape deloc și se află încontinuu pe cer timp de 73 de zile pe an, mai exact în timpul verii: ”Mă potrivesc cu harta din spate? Trecere ireală în Cercul Polar”, a scris Sorana în dreptul unei fotografii din Finlanda.

Cu gândul la sărbătorile de iarnă, la zăpada de altă dată din România, Sorana Cîrstea s-a aventurat într-o locație inedită. Imaginile postate de sportivă pe rețelele de socializare au devenit virale: ”Îți mulțumesc, Finlanda, pentru o vacanță frumoasă”, a scris Sorana Cîrstea.

Reacțiile internauților au fost pe măsura: ”Ce peisaj frumos. Bucură-te / La noi în țară încă nu este așa ceva/ În Finlanda ești în vacanță să te relaxezi. Vacanță plăcută/ Sărbători binemeritate, ce an! V-am susținut pe toti în acest an minunat. Abia aștept 2024/ Potrivire perfectă cu harta. Am fost și eu acolo/ Mi-au plăcut pozele tale de iarnă. Să ai un timp minunat”, au fost doar o parte din reacțiile utilizatorior.

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în 2023

În anul 2023, românca de pe locul 30 WTA a strâns o avere impresionantă, mai exact, câștiguri de aproape 1,2 milioane de dolari, doar din tenis. Astfel, înainte de turneul de la US Open, Sorana Cîrstea se clasa pe locul 27 în topul câștigurilor din tenis în anul 2023.

Comparativ cu anii precedenți, evoluția Soranei Cîrstea este mai mult decât notabilă. Spre exemplu, în anul 2019, românca a încasat doar 507.000 de dolari. Un an mai târziu, în 2020, sportiva încasa 360.000 de dolari, iar în 2022 a câștigat aproximativ 820.000 de dolari.