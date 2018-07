Chiar dacă Anda Adam n-a reușit să ajungă în finală, Sorin Andrei, soțul artistei, e încrezător și vrea să încerce și el această competiție. Bărbatul s-a înscris la preselecțiile pentru Exatlon, sezonul 2. Disrect, el n-a vrut să îl vadă foarte multă lume, așa că a stat mai mult afară, cu un prieten, și și-a așteptat rândul.

„Sper să nu mă vadă multă lume”, a spus Sorin Andrei, soțul Andei Adam, într-un interviu acordat wowbiz.ro. El este încrezător în șansele lui, după ce și-a petrecut 10 ani în sala de forță: „Cred că aș putea face și imposibilul”. (Citește și Câți bani au primit concurenții de la Exatlon! )

Ce vedete și sportivi s-au mai prezentat la preselecții

O altă persoană cunoscută, cântăreața Mellina a fost și ea la preselecțiile pentru Exatlon sezonul 2. Ea a fost dansatoare și crede că acest lucru o s-o ajute în competiție: „Am făcut dansuri de performanță, apoi m-am apucat de cântat.Merg des la sală. Am grijă să fiu în formă maximă tot timpul și fac tenis. Este ceva fantastic tenisul. Aș vrea să câștig marele premiu. Nu știu dacă aș putea face ca și Vladmiri Drăghia, să îl donez tot, dar, cu siguranță, aș dona o bună parte pentru școala de muzică pe care o am, pentru a-i ajuta pe micuții fără posibilități materiale. ”

Gimnasta Delia Lăcătaru, dubla campioană mondială, a fost și ea la preselecții: „Sunt pregătită pentru orice. Vreau să ajung la Exatlon pentru experiență. Fizic, nu cred că ar putea să îmi pună mari probleme, sunt obișnuită cu efortul”. La preselecții s-au mai prezentat și fratele Alinei Pană, fiica Nicu Maharu, Bianca, și Robert Cristea, veteranul boxului românesc.