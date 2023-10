Sorin Bontea, viața înainte de celebritate! Care a fost primul job la juratului de la Chefi la Cuțite: „Am trecut prin multe” 

Sorin Bontea este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, însă până a ajunge aici a avut de trecut prin multe. Celebrul chef a început să muncească încă de la vârsta de 16 ani și a tras din greu pentru a ajunge cât mai sus. Recent, acesta a dezvăluit care au fost începuturile sale pe piața muncii și din ce a făcut primii bani.

De ani de zile, Sorin Bontea se află în lumina reflectoarelor și a reușit de-a lungul timpului să adune o mulțime de fani. Mulți sunt cei care îl admiră pe acesta și care aspiră la o carieră ca a sa, însă puțini sunt cei care știu cât a avut de muncit celebrul chef până a ajuns aici. Invitat în cadrul unui podcast, Sorin Bontea a vorbit despre traseul său profesional și greutățile prin care a trecut.

(CITEȘTE ȘI: CONSECINȚELE PLECĂRII CELOR TREI VEDETE DE LA CHEFI LA CUȚITE. “NICI MONA SEGALL NU SE SIMTE PREA BINE”)

„Primii ani au fost foarte grei”

Sorin Bontea a intrat în câmpul muncii de la o vârstă fragedă. La numai 16 ani, cheful avea deja primul său job. Spre surprinderea multora, se pare că încă de atunci bucătarul era atras de arata culinară. Așa că primul loc de muncă a avut legătură cu acest domeniu.

Sorin Bontea a fost angajat la Gospodina, în Piața Amzei, iar mai apoi a lucrat și într-un bar. Aici a învățat bazele bucătăriei, însă traseul său profesional a fost întrerupt de plecarea în armată. Atunci când a terminat pregătirea militară, Sorin Bontea a revenit la prima lui pasiune și au urmat pentru el numeroase ore petrecute în bucătărie, în postura de ajutor de bucătar.

„Am câștigat primii bani la muncă, m-am angajat la 16 ani. Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor de fapt…

Am lucrat trei ani, apoi m-au trimis în armată și m-am întors și tot așa era… Cred că ajunsesem bucătar, de la 1.500 de lei aveam vreo 2.150. Pe acolo era salariul. Primii ani în bucătărie au fost foarte grei. Curăţai cartofi, ceapă, cărai marfă, nu făceai mare lucru. Era foarte multă muncă fizică”, a declarat Sorin Bontea, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar.

(VEZI ȘI: CHEF SORIN BONTEA, ATACAT ȘI JIGNIT! JURATUL DE LA CHEFI LA CUȚITE, ACUZAT CĂ ÎȘI FOLOSEȘTE REȚELELE DE SOCIALIZARE DOAR PENTRU PROMOVARE DE PRODUSE)

„Am avut un foarte mare avantaj”

După primii ani chinuitori în bucătărie, Sorin Bontea și-a format mâna și a avansat. Nu a mai durat mult până când juratul de la Chefi la Cuțite a început să părăsească România și să colinde lumea. Acesta s-a angajat drept bucătar pe un vas de croazieră și a avut ocazia să gătească pentru numeroase celebrități internaționale.

Deși era departe de cei dragi cam opt luni pe an, Sorin Bontea își amintește cu drag de acea perioadă și asta pentru că aceia au fost anii în care s-a dezvoltat cel mai mult din punct de vedere culinar. A călătorit mult, iar fiecare port în care vasul oprea reprezenta o excursie culinară pentru Sorin Bontea.

„Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam acasă odată la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă. Am lucrat pe vase de croazieră. Unii spun că este rău, alţii spun că este bine, eu zic că am văzut foarte multe, avantajul fiindcă nu neapărat că înveţi foarte multe în bucătărie, ci că înveţi să fii organizat, înveţi să respecţi reguli, ceea ce în bucătărie este esenţial.

Ideea este că eu am avut un foarte mare avantaj că în orice port m-am dat jos şi am gustat din ce se gătea acolo. Eu zic că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. În plus, am văzut cam tot ce se poate vedea în lumea asta. N-am văzut India”, declara Sorin Bontea.