Sorin Cîmpeanu, anunțul momentului. Când se închid școlile în România. “Am discutat cu ministrul Sănătății”

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat că școlile se vor închide ultimele în România, în opinia lui copiii neavând nico vină că părinții sau bunicii lor refuză să se vaccineze împotriva coronavirusului.

Ministrul Educației a mai precizat că a avut o discuție cu omologul său de la Sănătate, ca numărul de teste coronavirus în unitățile de învățământ să fie suplimentat.

“În primul rând, școală e privită că o activitate esențială. S-a abilitat Ministerul Sănătății pentru a identifica acele teste covid și să comunice acest lucru către ONAC. Școală e o activitate esențială, sunt foarte multe locații în care activitățile se desfășoară. Școală trebuie să se închidă ultima, nu sunt responsabili copiii pentru părinții și bunicii care nu se vaccinează.

Am discutat cu ministrul Sănătății, au ajuns teste antigen pentru suplimentarea stocurilor din școlile din România. În momentul de față există teste în școli. Testele antigen rapide necesită acordul părinților. Testele pe baza de salivă pot fi chiar autoadministrabile sau administrate de către persoane fără competențe medicale. Am căutat să clarificăm regulile în așa fel încât să nu mai existe interpretări. La o infectare într-o clasa, se suspendă cursurile în acea clasa. La detectarea de cazuri care necesită închiderea a mai mult de jumătate din clase, automat se suspendă activitatea întregii școli”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Realitatea Plus.

Sorin Cîmpeanu anunță că nu se închid școlile în România. Bilanț coronavirus România, 3 octombrie

Până pe 3 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.163 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.129.096 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.682 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 218 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.