Sorin Cîmpeanu, reacție dură după ce DSP Ilfov a anunțat că școlile se vor închide: ”Își depășește atribuțiile legale”

Toate școlile din Ilfov se închid începând de luni, la recomandarea Direcției de Sănătate Publică Ilfov. Măsura a fost dispusă după ce incidența a ajuns la 15,48 cazuri la mia de locuitori. Sorin Cîmpeanu a reacționat dur și acuză decizia luată de DSP Ilfov.

Teodor Negulescu, directorul DSP Ilfov, a afirmat că recomandarea a fost făcută pentru 14 zile, începând din 18 octombrie. Recomandarea vizează doar școlile, iar această măsură s-ar putea prelungi dacă situația o va impune.

”Noi trebuie să luăm nişte măsuri pentru limitarea răspândirii virusului Sars- CoV -2, iar rata de infectare la nivelul judeţului Ilfov la data de 13, astăzi, este de 14, 49, în creştere. 15 localităţi din totalul de 40 au la această dată valori de peste 15 la mie, avem şi cu 20 incidenţă. Creşterea zilnică a cazurilor, în rândul cadrelor didactice şi al elevilor, este progresivă.

Astăzi s-a făcut propunerea de suspendare a activităţii, a fost trimisă la Inspectoratul Judeţean Ilfov, am luat legătura cu doamna Adriana Stoica, inspectorul şcolar, vineri se vor face comisiile de CA şi de luni avem promisiunea că se vor închide cursurile la Ilfov. Dacă avem scăderi, vom relua cursurile, şi eu am doi copii care nu vor să mai stea acasă. Mi-au spus: ”Tati, ne-ai distrus copilăria, de doi ani suntem acasă, nu am mers la şcoală”. Au terminat clasa a 11-a şi a 12-a fără să meargă la şcoală”, a afirmat şeful DSP Ilfov pentru news.ro.

Sorin Cîmpeanu, reacție dură: ”Nu există cadru legal”

Sorin Cîmpeanu susține că sunt școli în localități din mediul rural în care rata de infectare este mică (diferit față de școlile din localitățile în care rata de infectare este foarte mare). De asemenea, sunt școli foarte aglomerate în care se învață în 2-3 schimburi, cu un număr maxim de elevi în clasă și sunt școli în care se învață într-un singur schimb, cu un număr mic de elevi în clasă. Sorin Cîmpeanu afirmă că nu știe ca DSP să fi făcut anchetă epidemiologică în fiecare dintre cele 270 de unități de învățământ din Ilfov.

”Nu există cadru legal pentru trecere generalizată/nediferențiată în online la nivelul unui județ. Decizia se ia analizând situația la nivelul fiecărei unități de învățământ. DSP nu se poate substitui nici școlilor, nici ISJ, nici CJSU. DSP Ilfov își depășește atribuțiile legale, încalcă Hotărârea CNSU nr. 76 și Ordinul comun 5338/2021 și se substituie CJSU, ISJ și tuturor unităților de învățământ din Ilfov.

În concluzie, solicitarea DSP Ilfov a fost făcută în afara cadrului legal, afectând procesul de monitorizare a desfășurării procesului de învățământ și perturbând funcționarea mecanismelor administrative de gestionare a situației în starea de alertă”, a declarat Sorin Cîmpeanu.