Sosia Monicăi Gabor, acuzații uluitoare la adresa artistului care a recunoscut că este gay: ”M-am prostituat pentru el! Făceam câte 1.000 de euro și îi dădeam!”

Răzvan Botezatu și-a luat inima-n dinți în urmă cu o săptămână și a recunoscut că este homosexual! A fost ca o eliberare pentru el, pentru că stătuse în stres în ultima perioadă. La scurt timp după dezvăluirea făcută de fostul prezentator tv, un artist celebru și el, Marius Baldovin, recunoștea și el că este gay!

Baldovin a povestit, atunci, pentru CANCAN.RO cum a devenit homosexual și că are o relație de doi ani cu un student la Medicină. Dar lovitura a venit câteva zile mai târziu, de la o fostă iubită!

Cristina Canela, cunoscută mai mult drept ”sosia Monicăi Gabor”, l-a pus la zid de cântărețul și producătorul de emisiuni de folclor. ”Marius m-a bătut măr și m-a abandonat. Mă punea să mă prostituez, luam peste 1000 de euro pe zi şi îi dădeam lui pentru că ţineam la el enorm de mult, până să mă înşele cu Casandra. Am suferit foarte mult că m-am prostituat ca lui Marius să-i fie bine, însă nu am știut până acum! Am aflat de la voi că e gay, nu-mi vine să cred, de aia m-a abandonat … Au trecut ceva ani de cand nu mai țin legătura cu el! Rușine să-i fie, pentru că am ținut la el foarte mult, mi-am dat sufletul pentru el, chiar și părinții mei au ținut la el… Voiam să întemeiez o familie cu el, dar cu cine?? ”, a declarat Cristina Canela, pentru gazetamondenatv.ro.

Marius Baldovin, relație de doi ani cu un student!

Artistul a explicat cum a luat decizia de a anunța că este gay și a povestit de relația cu un student.

”Îmi este foarte greu și acum că am luat o decizie radicală de a spune că sunt gay, dar nu îmi este rușine cu orientarea mea sexuală. Am tot ținut ascuns, însă nu mai pot să trăiesc cu minciuna, să spun că îmi plac fetele. Cu toții ați văzut că am fost prin presă și am spus că îmi place de Oana Zăvoranu sau de Sânziana Buruiană, dar, de fapt, a fost pentru notorietate mea. Mulți mă întreabă de ce la vârsta mea de 28 ani nu mă însor și că de ce nu am o fată …Ei, uite, a venit momentul să spun și să nu mă mai ascund după perdea! Să spun că îmi plac bărbații. E greu să iau o decizie și să spun că sunt gay, dar nu mai suportam să țin în mine”, a spus Baldovin.

”Iubesc un băiat, Andrei! Are 21 de ani și e student la Medicină, în anul II. Ne-am cunoscut pe un site de gay. La prima întâlnire mi s-a părut un băiat ciudat, care vrea doar aventură, dar el de fapt mă știa de la TV și chiar își dorea o relație cu mine, nu știa dacă sunt gay. Avem doi ani de când ne cunoaștem, ne înțelegem bine, familia lui știe de el și de mine, părinții lui sunt doctorii stomatologi. Nu dorește să își dezvăluie identitatea prin presa, îi respect decizia. Andrei are mașină de 100.000 euro și e bogat. Nu l-am luat pentru faptul că e bogat, l-am luat pentru că ne-am plăcut reciproc și ne iubim la nebunie, am făcut sex cu el și ne iubim. El și-ar da viața pentru mine”, a dezvăluit Baldovin, pentru CANCAN.RO.