Soția decedatului Bogdan Gigină s-a recăsătorit. Mesajul șocant postat de mama polițistului: “O moștenire substanțială”

Fosta soție a lui Bogdan Gigină și-a refăcut viața la patru ani de la tragedie. Mama polițistului de la Rutieră a transmis un mesaj șocant cu această ocazie, semn că nu este tocmai încântată de gestul fostei sale nurori.

”Doua nunti si o inmormantare? In nici 4 ani? O mostenire substantiala de pe urma defunctului! O persoana extrem de ocupata de propria existenta!. Doar pana se va termina punguta apoi….Niveul urmator”, a scris mama lui Bogdan Gigină pe Facebook.

Pe 31 august, Bogdan Gigină ar fi împlinit 32 de ani, iar mama sa a transmis un mesaj emotionant si plin de tristete pe Facebook, în amintirea copilului său. ”In fiecare an era ziua cand ma preocupau pregatirile pentru aniversarea copilului meu. Astazi i- am aprins lumanare in timp ce pregateam cele crestinesti. Il astept in fiecare zi a vietii mele. Orice lift oprit inseamna ca esti tu,orice usa deschisa a casei te asteapta pe tine. Orice privirea a mea pe geam, asteapta silueta ta si mina ridicata in semn de mama vin acasa, asa cum faceai in fiecare zi.Incerc din rasputeri sa accept ca mi-ai fost luat , dar oricit de mult timp ar trece,oricit de puternica as incerca sa fiu,nici un parinte nu s – ar putea uita la usa in fiecare zi a vietii decit asteptindu-si sufletul.

Retraiesc zi de zi amintirile fiecarei zile petrecute de – a lungul timpului impreuna..indiferent ce as face ..tu nu ai cum sa iesi din gindul meu..retraiesc seara accidentului cind din copilul meu frumos si plin de viata am gasit un corp distrus si un chip greu de recunoscut chiar si ptr mine .Visele noastre erau altele copilul meu si tu stii asta …astazi noi nu pregatim tort, nici scutece ptr nepoti, pregatim coliva si colaci si ridicam rugaciune ptr sufletul tau ptr restul zilelor noastre.‘‘, a scris mama lui Bogdan Gigină.

Bogdan Gigină a murit la 28 de ani

Bogdan Cosmin Gigină, poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei care a murit în 2015 după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă săpată în mijlocul drumului, făcea parte din coloana oficială a vicepremierului de la acea vreme, Gabriel Oprea.

Agentul de poliţie Bogdan Gigină avea 28 de ani şi era angajatul Brigăzii de Poliţie Rutieră a Capitalei de opt ani. În seara de 20 octombrie a anului 2015, Bogdan a fost desemnat să deschidă, cu motocicleta, coloana oficială a vicepremierului şi ministru al Afacerilor Interne de la acea vreme, Gabriel Oprea.