S-au împlinit doi ani de la plecarea de pe această lume a maestrului Cornel Patrichi, dar timpul pare că nu va cicatriza rana din sufletul soției sale. Îndurerară că bărbatul iubit a murit, Cornelia Patrichi a făcut public un mesaj impresionant la care cu greu îți poți stăpâni lacrimile. Gândurile sale au fost însoțite de o poză cu soțul ei, făcută în timp ce era jurat într-o emisiune TV.

Prin postarea pe care a făcut-o pe rețea de socializare, soția lui Cornel Patrichi i-a transmis vești în lumea de dincolo de aici, de pe Pământ. Cornelia Patrichi i-a mărturisit public celui care a fost numit ”Regele dansului în comunism” că încă îl simte aproape de inima ei. Mai mult, vedeta i-a zis că nepoțica lui de trei luni și jumătate îi seamănă perfect și l-a rugat să mai aibă răbdare până în ziua în care Dumnezeu va vrea să se reîntâlnească.

„Astăzi se împlinesc doi ani de când sunt amputată sufletește.

Ai plecat prea departe, dar, în același timp, te simt aproape, inima ta e țesută în inima mea! Să știi, bunicule, că nepoțica ta e superbă și precoce, la trei luni și jumătate are doi dințișori. Când râde, seamănă cu tine și are zâmbetul ghiduș ca al tău.

Eu mai am treabă aici, pe Pământ, așa că ai răbdare până la prima îmbrățișare printre stele!”, a scris Cornelia Patrichi pe pagina ei de Facebook.

Pintre vedetele de la noi care nu l-au uitat pe Cornel Patrichi se numără Oana Sîrbu. Artista a scos de la naftalină o poză de colecție cu regretatul coregraf, iar în dreptul ei a scris în limba engleză: „Memories… (n.r.: Amintiri…)” și a pus trei emoticoane în formă de inimă: două verzi și una neagră. „A „, a scris imediat o fană.

Cornel Patrichia fost răpus de cancerul pulmonar

Cornel Patrichi s-a născut pe 1 aprilie 1944 în București. El a absolvit Liceul de Coregrafie în 1962, fiind angajat, în acelasi an, ca prim-balerin la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” – pe atunci “Cărăbuş” – unde unchiul său, Nicolae Patrichi era Director Muzical. El a murit, pe 5 aprilie 2016, la 72 de ani, după o agonie de câteva zile, din cauza bolilor cumplite cu care s-a luptat în ultimii ani. El a fost supranumit şi ”Regele dansului în comunism”.