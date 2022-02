Soția lui CRBL, replică pentru Andreea Tonciu după acuzațiile pe care bruneta le-a făcut despre artist

Elena, partenera de viață a lui CRBL, i-a dat replica Andreei Tonciu, după acuzațile pe care bruneta le-a făcut despre artist. Soţia cântăreţului a declarat că are încredere totală în acesta, iar comentariile celor din jur nu o afectează.

CRBL a acceptat provocarea din Republica Dominicană, iar la începutul competiţiei mărturisea că este pregătit să lupte pentru marele premiu. Încă din primele zile, artistul a avut câteva schimburi de replici cu Andreea Tonciu, iar la testimoniale bruneta a făcut acuzaţii dure despre acesta.

Pentru că îşi apreciază şi îşi iubeşte extrem de mult soţul, Elena a intrat în direct la emisiunea ”La Măruță”, unde a vorbit despre participarea acestuia ”Survivor România”, dar și despre acuzațiile pe care Andreea Tonciu le-a făcut .

”CRBL nu semnifică nimic. Nu-l pot numi bărbat. A dat dovadă de un mahalagism ieftin. La această emisiune, eu am fost la locul meu. Știu că unii dintre colegi au vrut să mă dea afară. Am cedat… CRBL e un bădăran. Eu sunt curioasă cum se poartă acasă cu soția și copilul ei. El a fost singurul care țipa că nu îi e dor de copil și de soție. CRBL mai avea puțin și mă bătea. Are un suflet rău”, a spus Andreea Tonciu.

“Oamenii știu cine este ea de fapt”

Destul de diplomată, Elena nu a dorit să comenteze prea mult spusele Andreei Tonciu, însă a explicat: “Nu sunt genul de om care să riposteze. Așa că sunt imună la ce a spus Andreea Tonciu despre CRBL. Oamenii știu cine este ea de fapt. Eu știu ce am acasă… Suntem de 15 ani împreună!”.

Întrebată cum i se par stările de furie ale soțului ei, Elena a răspuns: “Nu mi se pare ciudată atitudinea lui CRBL. Știu ce am acasă, iar el este genul de persoană care spune exact ce gândește. Tot timpul o să spună adevărul. Adevărul mi se pare de valoare. Dar, adevărul doare, nu e mereu drăguț și parfumat. Asta-i viața! Cred că e foarte greu să participi la o altfel de competiție și alta e să stai în canapea și să judeci…”.

Sursă foto: Instagram