Soția milionarului, principalul protagonist din episodul ”balconul”, s-a filmat pe ”Necesar”, în drum spre UNTOLD

Soția milionarului, principalul protagonist din episodul ”balconul”, încearcă să ascundă ”gunoiul” sub preș, vorba aia, că tot e vară și nu e vreme de stat în casă. Coincidență sau nu unde mai pui că tocmai are loc cel mai mare festival de muzică electronică din România. Cu zâmbetul pe buze, artista nu a stat mult pe gânduri, s-a ”înarmat” cu voie bună, o bericică și via Cluj Napoca la UNTOLD.

Amântlâcul” în care a nimerit (TOATĂ POVESTEA AICI), fără vina ei, ar fi adus-o aproape în pragul depresiei, mai ales că, de o bună perioadă, și-a propus să stea departe de scandalurile mondene și să-și păstreze imaginea curată.

Sursele CANCAN.RO susțin că, în urma escapadei amoroase a soțului, un șmecher cu alură de Vin Diesel mioritic și mai mic de înălțime, cântăreața este devastată, fotografiile răvășind-o total.

Soția milionarului s-a filmat pe ”Necesar”, în drum spre UNTOLD

Din ceea ce vedem pe rețelele de socializare, soția ”tradusă” pare să vrea să dea uitării escapada partenerului, motiv pentru care a decis să dea o fugă la UNTOLD.

Cântăreața s-a filmat în drumul spre festival, zâmbitoare, ”veselă” și pe fundal se aude melodia lui Mario Fresh ”Necesar”, pe semne că era necesară o plecare departe de casă.

Reamintim că zilele trecute, CANCAN.RO l-a surprins pe partenerul artistei blonde și sexoase în plină acțiune. Milionarul a poposit în apartamentul devoratoarei Ioana Popescu.

S-au căsătorit în 2021, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Din acel moment, afaceristul, care deține inclusiv o firmă de producție video, și mai tinerica lui parteneră au pozat, cu fiecare ocazie, în cuplul perfect. Vacanțe de vis, cadouri… cântăreața trăiește, practic, în lux. Habar nu are, însă, că „iubițelul” ei „ghidonează” și altă „trotinetă”.

Una la care, de-a lungul timpului, au râvnit bărbați cu bani, cu mulți bani. Nu toți au avut, însă, și succes. Fotbaliști de top din echipa națională au trecut prin patul ei, lucru confirmat în detaliu chiar de brunetă.