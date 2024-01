Soții din Botoșani, suspecți în cazul Ferma Dacilor, au rupt tăcerea. Ce s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte de tragedie

Au ieșit noi informații la iveală referitoare la tragedia care a îngrozit România pe 26 decembrie 2023. Soții din Botoșani, care sunt suspecți în cazul Ferma Dacilor, au rupt tăcerea și au vorbit despre ce s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte ca pensiunea să ardă din temelii. Detaliile se află mai jos, în articol.

În data de 26 decembrie 2023, unitatea turistică Ferma Dacilor a ars din temelii. În incendiu violent au pierit opt persoane. La momentul respectiv, au fost luate în considerare mai multe ipoteze, inclusiv cea a unei mâini criminale. Procurorii au luat în considerare ipoteza potrivit căreia incendiul ar fi pornit de la instalația electrică.

De data aceasta, au apărut în spațiul public mai multe informații legate de ce s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte de tragedie. Soții din Botoșani, care au lucrat la Ferma Dacilor, sunt suspectați că ar avea legătură cu incendiul violent din cea de-a doua zi de Crăciun. Prezenți în fața anchetatorilor, cei doi soți au declarat că ei au fost alături de Cornel Dinicu, patronul Fermei, atunci când au încercat să stingă incendiul.

Când Cornel Dinicu a fost întrebat de ipoteza mâinii criminale, bărbatul i-a luat în considerare pe cei doi soți care erau angajați la unitatea turistică din satul Tohani. Conform informațiilor, cu doar câteva zile înainte să aibă loc tragedia, soților din Botoșani li s-ar fi comunicat că vor fi dați afară. Deși martorii ar fi susținut că soții ar fi privit unitatea când luase foc, botoșăneanul a declarat că i-ar fi întins o mână de ajutor patronului pentru a stinge flăcările.

„Noi eram și supărați pentru că salariul meu s-a ars în cameră, îmbrăcăminte am rămas fără. Şi am zis că: «de ce?». A spus că: «trebuie să plecați, dacă vedeți presa sus la barieră, să nu dați niciun detaliu». Și în ziua respectivă am plecat. Ne-am dus la Botoșani. El ne-a dus la gară. Ne-am dus la Botoșani, ne-am întors înapoi ca să ne căutăm un loc de muncă aici. Nu cum se spune că noi am vrut să fugim în Germania. Dacă eram noi suspecții, noi eram plecați demult”, a spus unul dintre cei doi soți.